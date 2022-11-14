Безработица в ЕАЭС сократилась на 18 процентов в сентябре 2022 года

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец сентября 2022 года составила 1 миллион 11,2 тысячи человек. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

По сравнению с аналогичной датой 2021-го показатель сократился на 18 процентов. На сегодня число безработных составляет 1,1 процента численности рабочей силы. В прошлом году этот показатель составлял 1,3 процента.

В Кыргызстане безработными числятся 75,7 тысячи человек. Это составляет 2,8 процента к численности рабочей силы. В 2021-м показатель численности безработных составлял 79,1 тысячи человек (3 процента от численности рабочей силы).