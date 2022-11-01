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Экономика

Цифра дня. 78,4 миллиона сомов акциза на энергетики собрано за три месяца

С 1 июля 2022 года собрано 78,4 миллиона сомов акцизного налога на безалкогольные напитки. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

В том числе 37,1 миллиона сомов — акцизные налоги на производимую и 41,2 миллиона сомов — на импортируемую продукцию.

Напомним, с 1 июля 2022 года обложению акцизным налогом подлежат производство и импорт на территорию Кыргызстана тонизирующих (энергетических) безалкогольных напитков, классифицируемых в товарной позиции ТН ВЭД 2202. Ставка акциза по ним составляет 1 сом за 1 литр.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249688/
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