Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 14 процентов

Правление Национального банка решило сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 14 процентов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

На 21 октября 2022-го годовая инфляция в Кыргызстане составила 14,9 процента, снизившись с 15,5 процента в сентябре. Нынешний рост потребительских цен в основном носит немонетарный характер и отражает влияние как со стороны мирового рынка продовольствия и энергоносителей, так и со стороны структуры экономики Кыргызстана, в частности высокой импортозависимости.

По итогам января — сентября 2022 года реальный прирост ВВП Кыргызстана составил 7,2 процента, в том числе за счет эффекта низкой базы предыдущего года.

Наиболее высокие темпы прироста отмечены в секторах промышленности, сельского хозяйства и услуг.

Внешняя среда характеризуется ужесточением глобальных финансовых условий на фоне усиления инфляционных процессов в мире. Денежно-кредитные условия в Кыргызстане существенно не изменились и остаются жесткими. В результате предпринятых Национальным банком своевременных мер ситуация на денежном и валютном рынках остается относительно стабильной.

«В перспективе неопределенность с точки зрения как глобального, так и регионального экономического развития сохраняется и является предопределяющим фактором дальнейших экономических процессов в Кыргызстане. Восстановление внутреннего спроса, в том числе за счет роста государственных расходов на оплату труда и социальные выплаты, также продолжит вносить свой вклад в динамику инфляции», — говорится в сообщении.

Принимая во внимание условия развития внешней и внутренней экономической среды, Национальный банк решил сохранить размер учетной ставки. В Нацбанке также отмечают, что будут придерживаться сегодняшнего направления денежно-кредитной политики до тех пор, пока проинфляционные риски не будут смягчены. В случае возникновения каких-либо рисков Национальный банк не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в проводимую монетарную политику.

Следующее плановое заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 28 ноября 2022 года. В зависимости от ситуации НБ КР проведет внеплановое заседание.