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Экономика

Кыргызстан занял 81-е место в рейтинге развития электронного правительства

Кыргызстан поднялся в рейтингах ООН по уровню электронного правительства и электронного участия граждан. Об этом сообщило Министерство цифрового развития.

По сравнению с 2014 годом республика поднялась на 20 позиций в рейтинге e-Government Development Index (уровень развития электронного правительства) среди 193 стран, входящих в мониторинг ООН.

Это лучший показатель Кыргызстана за все время присутствия в рейтинге. 

e-Government Development Index (EGDI, рейтинг развития электронного правительства ООН) является одним из ключевых индикаторов развития информационного общества в государствах мира. В него включены показатели трех важных аспектов электронного правительства: предоставление онлайн-услуг, телекоммуникационной связи и человеческий потенциал. Наряду с оценкой моделей развития веб-сайтов в стране индекс включает характеристики доступности (инфраструктура и уровень образования), анализируя, как государство использует информационные технологии для расширения доступа и вовлеченности населения.

«Кыргызстан в рейтинге электронного участия граждан (e-Participation Index, EPI) занял 79-е место. Индекс EPI дополняет EGDI и отражает доступ граждан к публичной информации по запросу или без него, привлечение к участию и обсуждению государственной политики и услуг, а также расширение прав и возможностей населения посредством совместного электронного принятия решений касательно политики, услуг и способа их предоставления», — рассказали в Минцифры.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249612/
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