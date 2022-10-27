21:05
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Экономика

Бюджет Кыргызстана в 2024 и 2025 годах будет профицитным

Ожидается, что в бюджете Кыргызстана в 2024 и 2025 годах доходы будут превышать расходы. Такой прогноз предоставило Министерство финансов.

Так, в 2023-м бюджет будет еще дефицитным. Превышение расходов над доходами составит 21 миллиард 263,2 миллиона сомов, или 2,3 процента ВВП.

А дальше в казне будут излишки. В 2024 году профицит бюджета сложится в 13 миллиардов 404 миллиона сомов, или 1,3 процента ВВП. В 2025-м этот показатель ожидается на уровне 23 миллиардов 515,8 миллиона сомов, или 2,1 процента ВВП.

В бюджете этого года заложен дефицит в 9,1 миллиарда сомов, или 1,3 процента ВВП.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249234/
просмотров: 5196
Версия для печати
Материалы по теме
Президент утвердил бюджет Кыргызстана на 2024 год
С начала года от неналоговых доходов в бюджет поступило 37,8 миллиарда сомов
Глава кабмина доволен доходами бюджета, но требует оптимизации расходов
Цифра дня. 160,2 миллиарда сомов поступило в бюджет Кыргызстана за полгода
Эдиль Байсалов считает, что никакого кризиса бюджетного дефицита в стране нет
Шантаж. Если премии чиновникам ЖК не оставят, то парламент не поддержит бюджет
На зарплаты и пенсии в 2023 году потратят из бюджета почти 112 миллиардов сомов
Рекордный дефицит бюджета. В Минфине рассказали, откуда он взялся
Дефицит бюджета Кыргызстана ожидается почти в четыре раза выше планируемого
С начала года доходы бюджета составили 179,9 миллиарда сомов
Популярные новости
Новое в&nbsp;Налоговом кодексе. Как это повлияет на&nbsp;рынки и&nbsp;кому снизили налоги Новое в Налоговом кодексе. Как это повлияет на рынки и кому снизили налоги
Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8&nbsp;миллиардов кубометров Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8 миллиардов кубометров
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;24&nbsp;февраля. Больше всего подешевели огурцы Продуктовая корзина Бишкека на 24 февраля. Больше всего подешевели огурцы
Россия на&nbsp;полгода введет запрет на&nbsp;экспорт бензина Россия на полгода введет запрет на экспорт бензина
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
28 февраля, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 февраля: пока без снега Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 февраля: пока без сн...
20:48
Вспышка кори. В Минздраве пересматривают календарь прививок
20:36
Масляная жижа. В микрорайоне «Аламедин-1» жалуются на загрязнение воды в канале
20:19
В Чуйской области начнут выпускать автомобили. Президент дал старт строительству
19:47
В СИЗО города Ош осужденный член ОПГ вымогал у сокамерников деньги и участок