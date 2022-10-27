Бюджет Кыргызстана в 2024 и 2025 годах будет профицитным

Ожидается, что в бюджете Кыргызстана в 2024 и 2025 годах доходы будут превышать расходы. Такой прогноз предоставило Министерство финансов.

Так, в 2023-м бюджет будет еще дефицитным. Превышение расходов над доходами составит 21 миллиард 263,2 миллиона сомов, или 2,3 процента ВВП.

А дальше в казне будут излишки. В 2024 году профицит бюджета сложится в 13 миллиардов 404 миллиона сомов, или 1,3 процента ВВП. В 2025-м этот показатель ожидается на уровне 23 миллиардов 515,8 миллиона сомов, или 2,1 процента ВВП.

В бюджете этого года заложен дефицит в 9,1 миллиарда сомов, или 1,3 процента ВВП.