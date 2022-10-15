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Экономика

Прожиточный минимум в Кыргызстане составил 7,2 тысячи сомов

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения за третий квартал 2022-го в целом по республике составила 7 тысяч 242,09 сома. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель вырос на 13,5 процента. Рост стоимостной величины прожиточного минимума отмечался во всех регионах. Самая высокая его стоимостная величина сложилась в Джалал-Абадской области — 7 тысяч 495 сомов, превысив среднереспубликанский показатель на 10,8 процента. Самый низкий размер прожиточного минимума в Таласской области — 6 тысяч 584 сома.

«В соответствии со структурой прожиточного минимума, утвержденной постановлением в 2009-м, доля продовольственных товаров в нем составляет 65 процентов, непродовольственных — 16 процентов, услуг — 17 процентов и налогов — 2 процента. Энергетическая ценность продовольственной корзины составляет 2 тысячи 101 килокалорию, а ее химический состав содержит 73 грамма белков и 71 грамм жиров», — рассказали в Нацстаткоме.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248139/
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