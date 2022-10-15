Прожиточный минимум в Кыргызстане составил 7,2 тысячи сомов

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения за третий квартал 2022-го в целом по республике составила 7 тысяч 242,09 сома. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель вырос на 13,5 процента. Рост стоимостной величины прожиточного минимума отмечался во всех регионах. Самая высокая его стоимостная величина сложилась в Джалал-Абадской области — 7 тысяч 495 сомов, превысив среднереспубликанский показатель на 10,8 процента. Самый низкий размер прожиточного минимума в Таласской области — 6 тысяч 584 сома.