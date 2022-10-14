Лотерея «Требуй чек!». Четыре победителя останутся без призов

Аннулированы результаты четырех победителей второго розыгрыша лотереи «Требуй чек — выиграй приз!». Решение приняла межведомственная комиссия.

При проверке результатов выигрышей обнаружены нарушения правила участия в лотерее. Среди победителей, например, оказался сотрудник Государственной налоговой службы Алтынбек Караев. Он был назначен недавно из резерва кадров. Но по условиям акции ее организаторы не могут участвовать в лотерее. Поэтому победа аннулирована. Приз — Iphone 13 — будет разыгран в следующем туре.

Еще три победителя, которые выиграли микроволновую печь, телефоны Samsung А52 и Iphone 13, сканировали кассовые чеки ККМ организаций, где они непосредственно работают или работали. Бектен Шайырбек уулу, Жазира Майрамбекова и Анжелика Попова вместо выдачи кассовых чеков потребителям/покупателям сканировали их для собственного участия в лотерее.

Эти участники лотереи не получат свои выигрыши, остальным победителям призы будут вручены в ближайшие дни. Аннулированные призы переходят в фонд третьего тура, который состоится 30 декабря 2022 года.