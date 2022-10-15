Торговля в интернете. Как вместо прибыли не потерять все

Пандемия коронавируса изменила привычки кыргызстанцев. Она заставила по-другому посмотреть на интернет-торговлю. Покупки и продажи товаров плавно переместились в онлайн. Это удобно и выгодно. Достаточно разместить объявление на интернет-площадке и не надо мерзнуть на улице, пытаясь сбыть ненужные вещи на барахолке.

Но есть и обратная сторона медали. Вместо прибыли можно получить убытки и лишиться всех средств на карте.

Многие сайты и приложения, через которые можно продавать и покупать вещи и услуги, помогают пользователям защищаться от злоумышленников. Они блокируют вредоносные ссылки в переписке, предлагают безопасные системы расчета, позволяют шифровать номер при публикации объявления, чтобы он не оказался в руках мошенников.

Но это не гарантирует на 100 процентов, что вы не попадетесь на уловки. Эксперты рассказали 24.kg, каких ошибок стоит избегать при продаже товаров в интернете.

Персональные данные в секрете

Первое и самое важное — держать в тайне персональные данные. Не стоит сразу указывать в объявлении свой номер телефона и тем более номер карты. Это только на первый взгляд кажется, что так проще и быстрее.

По объявлению вам, может, и позвонят быстро, но, скорее, мошенники, а не покупатели.

Чаще всего работает вариант, когда человеку звонит якобы сотрудник банка и сообщает о подозрительных операциях по карте. Мошенники играют на чувстве страха. Чтобы не потерять деньги, человеку предлагают пройти верификацию. Вам говорят номер карты и предлагают назвать остальные данные — срок действия, имя владельца и три цифры с обратной стороны. Результат — списанные с карты деньги.

Будьте бдительны, не наступайте на чужие грабли! Составляя объявление в интернете, ограничьтесь описанием товара.

Не указывайте реквизиты карты и личные данные: точный адрес, номер паспорта и другую конфиденциальную информацию. Никогда не выкладывайте фотографии банковской карты и документов.

Номер мобильного телефона тоже лучше скрыть, если портал или приложение для объявлений позволяют это сделать. Покупатели смогут позвонить на тот номер, который вам предоставит онлайн-площадка или связаться в чате сервиса объявлений.

Сторонние мессенджеры под запретом

Есть и еще способ лишить вас денег. Потенциальный покупатель пишет, что он из другого города и предлагает обсудить варианты оплаты и передачи товары в одном из мессенджеров. Дальше «покупатель» соглашается с ценой на товар и всеми условиями и скидывает на «надежный и недорогой сервис доставки».

В Кыргызстане чаще всего предлагают организовать доставку якобы через «Кыргыз почтасы».

На сайте курьерской службы нужно заполнить анкету. В том числе предлагают указать данные карты. Как только вы нажимаете на «сохранить данные», деньги с карты списывают.

Бывает и так, что покупатель предлагает перейти в другой мессенджер для обсуждения деталей, там со всем соглашается, готов оплатить за товар сию секунду и просит номер карты. Итог тот же — денег на карте нет.

Мошенники создают специальные фишинговые страницы. Их маскируют под сайты служб доставки, платежные страницы сервисов объявлений, системы денежных переводов. Как только вы вводите данные карты на таких сайтах, аферисты получают ключ от вашего счета.

Почему предлагают перейти в другие мессенджеры? Тут все просто: сам сайт, скорее всего, заблокирует фишинговую ссылку. Поэтому вас и уводят на стороннюю площадку.

Лучше ведите все переговоры на странице сайта объявлений и проверяйте все ссылки прежде, чем вводить данные своей карты.

Никаких лишних данных о карте

Есть еще один момент. Есть сайты, где достаточно знать только номер карты и срок ее действия для совершения операций. И мошенники часто пользуются этим.

Например, вы публикуете объявление о продаже товара, и почти сразу на него откликаются. Потенциальный покупатель говорит, что это именно то, что он так долго искал.

Продавца просят дополнительно к номеру карты сообщить и срок ее действия для перевода.

Потом «покупатель» пропадает, а с вашего счета списывают крупную сумму. Не ведитесь на такие уловки. Для перевода достаточно знать номер карты или счета. Другую информацию сообщать нельзя. Кроме того, некоторые банки предлагают опции перевода средств по номеру телефона, привязанного к карте.

Сначала деньги, потом товар

Следующая ошибка — отдавать товар раньше, чем на карту поступили деньги за него. Мошенники могут использовать демоверсии банковских приложений. Они выглядят почти как настоящие. Вам могут скинуть скрин экрана или даже показать на телефоне, что идет перечисление денег.

Но на самом деле суммы со счета на счет не переходят.

В некоторых случаях мошенники создают сайты-дубликаты, которые похожи на настоящие онлайн-банки. Вас убеждают, что перечисление средств может задержаться, а ждать покупатель не может, ему нужно срочно уезжать. Не поддавайтесь на такие уловки. Сначала убедитесь, что вы действительно получили деньги и только потом отдавайте товар.

Когда вам дают наличные, убедитесь, что деньги настоящие. Или попросите при вас снять сумму в банкомате.

Никаких ссылок от незнакомцев

Даже если вы все расчеты ведете через сервис приложения объявлений, это не гарантирует сохранности средств. Надо все время быть бдительным. Мошенники ищут разные способы лишить вас денег.

Вам приходит SMS, что покупатель уже перечислил депозит за товар, а в сообщении — верная сумма и ссылка.

Вы переходите по ссылке и видите свое объявление с пометкой об оплате. И тут начинается самое интересное. Ниже может быть кнопка, что нужно обновить приложение, чтобы перевод прошел корректно. После обновления человеку предлагают заново ввести свои данные и реквизиты карты. А дальше (ну вы уже поняли) — деньги списывают со счета.

Мошенники создают поддельную страницу сайта объявлений. Когда вы переходите по ссылке, то, по сути, загружаете на телефон вирус. Вредоносные программы не только крадут данные карты, но и воруют пароли и коды от онлайн-банка. Так мошенники получают доступ ко всем банковским счетам и выводят с них деньги.

Чтобы избежать подобного, никогда нельзя переходить по ссылкам из писем и сообщений незнакомых пользователей.