Минэкономики: Цены на сахар стабильны, масло и ГСМ дешевеют

В Министерстве экономики и коммерции рассказали о ценах на социально значимые товары.

По данным ведомства, на сегодня цены на сахар стабильные. В среднем по республике он реализовывается по 88,3 сома за килограмм. Оптово-отпускная стоимость завода ОАО «Кошой» составляет 79,2 сома. Запасов сахара в республике достаточно.

Цены на растительное масло стали снижаться. Если в начале сентября литр продавали в среднем по 158 сомов, то в октябре стоимость составила 155,4 сома. У крупных поставщиков есть месячный запас масла. Торговые объекты реализуют товар без ограничений.

На рынке ГСМ наблюдается снижение цен. По информации нефтетрейдеров, запасов ГСМ в стране имеется в достаточном количестве. На постоянной основе проводятся мониторинг ситуации на рынке и разъяснительные работы с участниками торговли.

Стоимость бензина Аи-92 в среднем по КР на 5 октября составила 61,6 сома, дизельного топлива — 75,8 сома.

«Цены на социально значимые товары стабилизировались. На протяжении последних двух месяцев стоимость таких товаров, как сахар, растительное масло и мука, имеет тенденцию снижения. Это произошло благодаря обнулению НДС на импорт, а также введению запрета на вывоз социально значимых товаров. Кроме того, заключены cоглашения с производителями, импортерами, торговыми сетями по реализации сахара, а также с Ассоциацией мукомолов по производству и реализации муки», — рассказали в Минэкономики.

Цена на уголь отечественного производства по республике составляет 5 тысяч 241,7 сома за тонну и импортного — 6 тысяч 125 сомов. По всей территории Кыргызстана есть пункты топливных баз, где непосредственно реализуется уголь населению.