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Экономика

С начала года доходы бюджета составили 179,9 миллиарда сомов

За девять месяцев 2022 года доходы бюджета Кыргызстана составили 179,9 миллиарда сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра финансов Жибек Дуйшеева.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом поступления выросли на 55,3 процента, или на 51,6 миллиарда сомов. В том числе 144,9 миллиарда сомов — налоговые доходы. Из них 92 миллиарда сомов собрала Налоговая служба и 52,9 миллиарда сомов — Таможенная.

Расходы казны составили 187,7 миллиарда сомов. По сравнению с 2021 годом они выросли на 61 миллиард сомов. В том числе на обеспечение энергобезопасности направлено 9,5 миллиарда сомов, по сельскому хозяйству — 12,7 миллиарда сомов. Государственной ипотечной компании выделено 3,3 миллиарда сомов для увеличения уставного капитала. За счет этих средств выдали 1 тысячу 941 ипотечный кредит.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/247833/
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