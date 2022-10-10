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Экономика

Катарская компания готова построить две ГЭС в Кыргызстане

Министр иностранных дел Кыргызстане Жээнбек Кулубаев в ходе своего официального визита в Катар встретился с генеральным директором компании Nebras Power Халидом Мухаммедом Жоло. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Nebras Power готова к сотрудничеству с Кыргызстаном в сфере энергетики. В частности, катарскую компанию заинтересовали проекты строительства Чаткальской и Казарманской ГЭС. Стороны договорились приступить к экспертной работе, по итогам которой представители катарской компании приедут в Кыргызстан для обсуждения вопросов строительства гидроэнергетических станций.

Nebras Power — государственная компания, созданная в 2014 году. Является дочерней компанией Qatar Electricity and Water Company (QEWC). Инвестирует по всему миру в проекты возобновляемых источников энергии, топлива и логистики, опреснению и очистке воды, а также в проекты централизованного водоснабжения/отопления.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/247591/
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