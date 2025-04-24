Хочу разбогатеть, но не получается. Топ-10 вредных финансовых привычек

Сейчас о финансовой грамотности говорят на каждом углу. Многие даже пытаются следовать советам известных финансовых гуру. Но сталкиваются с тем, что ничего не получается.

Финансовая грамотность — это не только умение считать, но и понимание своих потребностей.

У многих из нас есть вредные привычки, которые и «сжирают» бюджет и не дают развиваться. Экономисты выделяют десять основных вредных финансовых привычек и способов борьбы с ними.

1 Не следить за расходами Если вы не считаете свои расходы, то никогда не поймете, куда «утекают» деньги. Это как в известном анекдоте про бюджет: «500 сомов — на продукты, остальная зарплата — неизвестно куда». Только жесткий контроль всех трат позволит понять, где деньги тратятся впустую. Ключевое слово здесь именно «ВСЕХ». Да, даже самых маленьких, даже покупки в 2-3 сома нужно записывать. Думаете, это мелочность? Отнюдь. Попробуйте для начала хотя бы неделю записывать каждую трату. Вы очень удивитесь. Порой мы даже не замечаем, какие солидные суммы уходят на мелочи.

2 Поддаваться пожирателям бюджета Кофе с собой, купить небольшой перекус, такси без крайней необходимости — это все может существенно истощать ваш кошелек. Посчитайте, во сколько вам каждую неделю обходится подобная услуга или товар. Скорее всего, вы решите, что ездить на такси можно реже, перекус брать с собой, а кофе — так вообще не ваш любимый напиток. Да, совсем уж отказывать себе во всем не стоит. Лучше установить лимит на подобные траты.

3 Импульсивные покупки Это еще одно зло, которое не дает многим людям следовать своим финансовым целям и достигать мечты. Чаще всего такие покупки — во многом психологическая проблема. Человек просто поддается внешнему влиянию. Конечно, сразу избавиться от такой привычки вряд ли удастся, но над этим стоит работать. Например, можно научиться контролировать себя. Есть небольшой лайфхак. Положите в кошелек бумажку с вопросом: «Это тебе действительно нужно?» В этом случае, подойдя к кассе, ты вспомнишь, что не стоит тратить лишние деньги.

4 Не следить за платными подписками Мир не стоит на месте. Финансовые технологии развиваются. Пандемия коронавируса научила многих людей активно пользоваться возможностями безналичной оплаты. Например, за небольшую сумму можно подписаться на платные сервисы. Чаще всего деньги небольшие и люди соглашаются. А потом не могут понять, за какую именно подписку списали деньги с карты. Пересмотрите все свои подписки и оставьте действительно те, которые нужны.

5 Не планировать крупные покупки Представим, что свой бюджет вы контролируете хорошо. Точно знаете доходы и расходы, предусмотрели небольшую сумму для необязательных трат. Подумайте, для чего эти деньги? Точно ли нужно сейчас купить что-то крупное? А может, лучше оставить эти средства для формирования финансовой подушки безопасности или для инвестиций? Помните, что любые крупные покупки всегда нужно планировать и откладывать для них нужную сумму. Так вы будете уверены в том, что после приобретения той самой вещи вы не останетесь ни с чем.

6 Кредитная карта как часть бюджета В последние пару лет в Кыргызстане начали набирать популярность кредитные карты. Они действительно удобны, если правильно ими распоряжаться. Но надо понимать, что деньги на кредитной карте — не часть дохода. Это, вообще, не ваши деньги. Поэтому до того, как открыть кредитную карту, хорошо подумайте, а не приведет ли это к еще большим проблемам с финансами в будущем. Если вы все-таки решили пользоваться такой картой, то установите себе четкие сроки возврата средств по ней и неукоснительно следуйте им.

7 Не иметь подушки безопасности Это чревато тем, что вы становитесь уязвимыми перед непредвиденными обстоятельствами и вызовами. Финансовая подушка безопасности нужна всем. Это основа основ. Вспомните пандемию. Сколько людей оказалось ни с чем во время локдауна, хотя до этого неплохо зарабатывали и могли ни в чем себе не отказывать. Но у них не было запасов на «черный» день. Подушка безопасности — это не удобство, это необходимость. Начните откладывать от ежемесячной заработной платы сначала 5 процентов, затем постепенно увеличивайте эту сумму до 15-20 процентов.

8 Покупать продуктов больше, чем нужно Если у вас часто пропадают продукты, то это повод задуматься. Значит, вы покупаете больше, чем вам нужно. Это неправильно как в финансовом, так и в экологическом плане. Посчитайте, сколько денег вы выкидываете в мусорное ведро за месяц. Думаем, сумма не порадует. Поэтому надо внимательно следить за тем, что покупаете, и всегда ходить в магазин со списком продуктов. Это позволяет не сметать с полок лишнее.

9 Дарить непродуманные подарки Подарки тоже нужно уметь дарить. Презенты, приобретенные в последний момент, не принесут ни радости, ни пользы ни вам в финансовом плане, ни вашим родным и близким. Подарки тоже нужно заранее продумывать и вносить их в список расходов.