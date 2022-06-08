По итогам года инфляция в Кыргызстане составит 15,5 процента

К концу 2022-го (декабрь к декабрю) инфляция ожидается на уровне около 15,5 процента, среднегодовая инфляция составит 13,8 процента. Такой прогноз дает Национальный банк Кыргызстана.

Возвращение инфляции к среднесрочному ориентиру в 5-7 процентов ожидается ближе к 2024-му. Прогноз по росту цен пересмотрен в сторону увеличения в связи с нестабильной внешнеэкономической ситуацией.

«Россия и Украина входят в число крупных мировых производителей сельхозяйственных товаров. Прогнозы инфляции включают ожидания спада урожайности основных сельскохозяйственных культур в Украине, а также последствия санкционного давления на экономику РФ. В июне этого года, согласно постановлению кабинета министров о среднесрочной тарифной политике, ожидается рост цен на электроэнергию и горячее водоснабжение, а также на тепловую энергию с наступлением отопительного сезона 2022-2023 года. Погноз учитывает и возможное повышение акцизов на алкогольные напитки и табачные изделия в 2023-м», — говорится в отчете о денежно-кредитной политике Нацбанка по итогам первого квартала 2022 года.