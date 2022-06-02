Убить легальный бизнес. Как в Кыргызстане пересматривают закон о торговле

В Кыргызстане предлагается пересмотреть закон о внутренней торговле. Ассоциация развития агропромышленного сектора предложила ужесточить работу торговых сетей. Инициаторы прикрываются лозунгом защиты отечественных производителей. Но если внимательно прочитать все поправки к закону, то становится очевидно: никакой реальной защиты в этой инициативе нет. Предлагается одностороннее ужесточение условий для сетей в пользу поставщиков как импортной, так и отечественной продукции.

Поправки приведут к росту цен, закрытию супермаркетов и уходу части бизнеса в тень.

И вместо развития цивилизованной торговли и увеличения поступлений в бюджет Кыргызстан получит откат в прошлое. Тут и серые схемы, и проблема с контролем качества, и уход от налогов. Не говоря уже об отсутствии у государства возможности сдерживать цены при резких скачках стоимости продуктов.

Легальный бизнес стал крайним

Поставщики не первый год жалуются на жесткие условия торговых сетей. Перечень недовольств традиционно большой. Но основные из них — высокие выплаты ретро-бонуса (плата за реализацию товара), требование о возврате товара с истекшим сроком годности и невозможность сразу получить оплату товара.

В Ассоциации развития агропромышленного комплекса считают нынешние условия супермаркетов невыгодными для местного бизнеса.

Хотя абсолютно все члены этой организации успешно работают с крупными сетями. Становится непонятно: почему работают, раз невыгодно?

Это и стало поводом для того, чтобы усложнить работу торговых сетей в стране. Требования вроде логичны. Кыргызстан — аграрная страна. У нас много производств, но на полках магазинов преобладает импортный товар. У обывателя складывается впечатление, что местную продукцию просто не пускают на этот крупный рынок.

Но давайте обо всем по порядку. На самом деле ситуация выглядит немного иначе. Сектор сетевой торговли в Кыргызстане сложно назвать развитым. Да и большого влияния на ситуацию на рынке торговли он тоже не оказывает. А вот условия работы весьма жесткие. Евразийская экономическая комиссия поднимала вопрос об урегулировании отношений поставщиков и торговых сетей в рамках ЕАЭС. Проведен анализ работы торговых сетей во всех государствах союза.

Выяснилось, что самое жесткое законодательство в этой сфере в России, Беларуси и... Кыргызстане.

Только в первых двух странах супермаркеты занимают львиную долю рынка, а у нас только десятую часть. По этому показателю Кыргызстан сильно отстает от России, где еще в 2018 году доля сетей уже достигала 70 процентов. Мы уступаем даже государствам Ближнего Востока и Африки, где супермаркеты составляют больше четверти рынка.

Рентабельным сетевой ретейл в Кыргызстане сложно назвать. Нормой считается уровень рентабельности по чистой прибыли в 2-3 процента от оборота. В Кыргызстане этот показатель едва дотягивает до 1 процента. Из-за убыточности в последние пять лет закрылось уже множество торговых сетей: «Бета-Сторес», «Боорсок», «7 дней», «Суперарзан» и другие.

Основная причина низкой рентабельности или вовсе убыточности сетей проста. Крупные сети одни из немногих, кто работает «по-белому»: электронный документооборот, онлайн-ККМ нового поколения, все поставки строго по налоговым счетам-фактурам. И здесь базары, конечно, вне конкуренции. Ведь там не надо платить 12 процентов НДС, налог с продаж, подоходный налог и делать отчисления в Соцфонд с зарплаты сотрудников. Да и остается возможность торговли вообще без документов и контрабандой. Именно поэтому доля крупных торговых сетей в общем розничном обороте такая низкая.

Недобросовестным поставщикам просто выгодно поставлять продукцию на базары без документов, оптимизировав свою налоговую нагрузку. А крупные торговые сети — фактически единственный помощник государства по части вывода из тени розничной торговли рыночными и конкурентными методами.

Что хотят поставщики

Поставщики предлагают несколько существенных поправок. В первую очередь они хотят снизить уровень допустимого законодательством вознаграждения с 10 до 5 процентов. В ассоциации утверждают, что это снизит стоимость отечественной продукции для покупателя. Это не так.

Такая поправка приведет либо к закрытию супермаркетов, либо к росту цен.

Общий уровень наценки торговых сетей оценивается в 23 процента (10 процентов — ретро-бонус и остальные 13 процентов — торговая наценка). Общий уровень расходов — 22 процента. Снижение размера вознаграждения делает бизнес убыточным. Выхода два — закрыться или повысить цены для покупателей на те самые 5 процентов. Поставщики, конечно, выиграют. Они не снизят «входную» цену своей продукции для торговых сетей. А вот покупатели однозначно проиграют.

Кроме того, предлагается также привязать сроки оплаты товаров со сроком годности на них. Но это противоречит Гражданскому кодексу. Там указано, что этот вопрос регулируется договором поставки и не может быть прописан в законодательстве. Хотят также исключить возможность оплаты поставленного товара путем рассрочки платежа или взаимозачетом.

Это ставит торговые сети и поставщиков в неравные условия с другими игроками рынка.

Еще одна идея — ввести запрет на возврат товара торговыми сетями. Проще говоря, на них хотят переложить обязанности уничтожения и утилизации товара. А это дополнительные расходы, которые также войдут в стоимость для конечного потребителя. И снова поставщик не теряет ничего. Странная позиция, не правда ли?

К тому же супермаркеты вынуждены будут торговать только ходовым товаром. Кто от этого пострадает первым? Сами поставщики, потому закуп товаров с минимальными сроками годности сократится в разы.

Как контролировать цены

Только беглый взгляд на предлагаемые изменения показывает, что из-за них возможен резкий рост цен. К чему это приведет? Естественно, население перестанет ходить за покупками в торговые сети и вернется на базары. Доля сетей упадет до 5 процентов или еще ниже.

В итоге самый ожидаемый результат — падение объемов поступлений в бюджет и падение качества товаров.

И дело не только в том, что будут закрываться сами супермаркеты. Сейчас торговые сети фактически заставляют бизнес работать открыто с электронными счетами-фактурами и по безналичному расчету. Если сети будут составлять хотя бы пятую часть рынка, то эффект для бюджета будет гораздо больше, чем предлагаемое удвоение налоговых отчислений для них.

Не забываем и про цены. Простой пример с ростом стоимости сахара. Первый скачок цен случился в начале весны. Тогда государство договорилось с торговыми сетями, чтобы они держали низкую цену на продукт. На базарах же сахар подорожал почти вдвое, а то и больше. В итоге супермаркетам пришлось вводить ограничения.

«Почему так сделали? Люди просто выкупали этот льготный объем, и он попадал на рынки, где происходила спекуляция», — говорил тогда министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

На прошлой неделе ситуация на рынке снова стала напряженной. Цены начали медленно расти. Директор Службы антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков сразу же сообщил 24.kg, что сахар будут реализовывать по льготной розничной цене 79 сомов за килограмм. И снова задействованы возможности торговых сетей. Вряд ли с рынками можно договориться о работе на похожих условиях. Практика показала, что в кризисных ситуациях от них сложно ждать работы на пользу покупателя.

В итоге получаем, что принятие законопроекта никак не защитит отечественных производителей в сравнении с поставщиками импортных товаров. Но это остановит развитие крупных сетей и поставит их в режим оптимизации, сжатия и сохранения бизнеса. Поставщики повысят на 5 процентов свои доходы, но из-за этого вырастут цены. К тому же из-за законопроекта существенно сократятся отчисления в бюджет. Ведь он фактически стимулирует развитие неорганизованной торговли на базарах и рынках. А это уже полностью противоречит сегодняшней фискальной политике государства.