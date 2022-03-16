Борьба со спекулянтами и запасы. Как кабмин пытается избежать дефицита продуктов

Правительство России на прошлой неделе заявило, что введет запрет на экспорт зерна в ЕАЭС и сахара.

Реакция последовала незамедлительно: цены в Кыргызстане начали расти как на дрожжах.

Торговым сетям пришлось вводить ограничения на покупку санкционных продуктов. При этом в кабинете министров не видят повода для паники и заверяют, что запасы продуктов в стране есть.

Сколько зерна на рынке

Для Кыргызстана запрет на экспорт зерна из России может создать проблемы. Ведь значительная часть поставок завязана именно на РФ. Но сейчас власти не видят поводов для паники.

По итогам двусторонних переговоров Ассоциацией мукомолов достигнута договоренность о поставках около 300 тысяч тонн зерна.

Кроме того, в Фонде госматрезервов трехмесячные запасы. Кабинет министров постановлением от 10 августа 2021-го на год освобождал импорт зерна и муки от НДС. Но это должно быть зерно для переработки в муку непосредственно импортером, в том числе Фондом государственных материальных резервов, или облагаемые поставки муки, произведенной непосредственно импортером из отечественного зерна.

Читайте по теме Ситуация в Украине. Как санкции и валютный шторм скажутся на Кыргызстане

«Это позволило мукомольным предприятиям возобновить работу. На сегодня 26 мукомольных организаций работают, полностью обеспечены сырьем. Они имеют около трехмесячного запаса. У государства есть свои запасы на аналогичный срок. С учетом последней контрактовки и возможности поставки еще 300 тысяч тонн по зерну мы будем обеспечены полностью», — заверил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

Он считает, что рост цен на рынках не имеет реальных оснований и связан со спекулятивными настроениями.

«Это произошло в связи с тем, что сделаны экспертные заключения о сокращении посевных площадей в Украине и России и возможной нехватке продовольствия. Я думаю, что на сегодня ни на одном рынке не снизились складские запасы и какого-то дефицита нет», — заверил министр.

Спекуляции сахаром

С сахаром ситуация и вовсе парадоксальна. Решением правительства России его нельзя вывозить за пределы Евразийского экономического союза. Кыргызстан входит в ЕАЭС. Кабмин Кыргызстана тоже вводит похожие ограничения на вывоз продуктов первой необходимости. Делают это с аналогичной формулировкой. Товар запрещено вывозить в третьи страны. ЕАЭС это не касается.

«По сахару у нас подписана квота. На заседании кабмина в пятницу она распределена. Я думаю, что по этому вопросу тоже проблем не будет», — отметил глава Минэкономики.

Решением Евразийской экономической комиссии предусмотрен беспошлинный ввоз 70 тысяч тонн сахара белого и сахара-сырца тростникового в Кыргызстан.

Для развития внутреннего производства продукта в этом году создан кластер по обеспечению выпуска сахара. В рамках программы фермеров обеспечат льготными кредитами и семенами сахарной свеклы. Предусмотрен гарантированный выкуп урожая в рамках контрактов.

Читайте по теме Итоги февраля. Минимальный рост экономики и печальные прогнозы

«Кабмин поручил Фонду госматрезервов проводить товарные интервенции на внутреннем рынке. Меры приняты. Дефицита на рынке не будет», — уверен Данияр Амангельдиев.

При этом государство сделает все, чтобы избежать спекуляций на рынке. Ранее уже предупреждали о возможном государственном регулировании цен. На сегодня действует соглашение с торговыми сетями по сдерживанию цен на социально значимые товары.

Маркеты получают сахар по сниженной отпускной цене и обязуются продавать его также дешевле.

«Чтобы обеспечить льготную цену для населения, установлено ограничение на покупку не более 1 килограмма сахара в руки. Я думаю, что в день этого достаточно. Почему так сделали? Люди просто выкупали этот льготный объем, и он попадал на рынки, где происходила спекуляция. На сегодня для обеспечения стабильности цен есть договоренности об ограничении продаж. Думаю, ничего плохого от этого не случилось. Больше килограмма сахара одна семья в день не съест», — отметил Данияр Амангельдиев.

Собственное масло с китайским сырьем

Еще проблемный вопрос — обеспеченность Кыргызстана подсолнечным маслом. Цены на него начали расти полтора года назад. Это связано с неурожаем подсолнечника в Украине и России. Цены на продукт выросли на мировых биржах. Конечно, это сказалось и на Кыргызстане.

В прошлом году цены на масло выросли из-за дефицита товара на внутреннем рынке.

В итоге страна вводила государственное регулирование цен на продукт. В этом году власти планируют развивать внутреннее производство растительного масла и ввели налоговые льготы.

«Подписано постановление кабинета министров по обнулению импортных пошлин на поставку семян, чтобы мы могли стимулировать внутреннее производство. У нас есть завод «Аталык», на прошлой неделе открыт завод по давке масла в Джалал-Абадской области. Планируем открытие завода в Оше. Мы планируем 40 процентов поставок товара закрыть таким образом. Кроме того, есть Китай, который также является крупным поставщиком семян подсолнечника для масла. Сейчас ведем переговоры по поставкам», — рассказал министр экономики и коммерции.