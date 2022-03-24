Антикризисный план. Расходы госорганов могут урезать на треть

Будет производиться оптимизация расходов отдельных незащищенных статей республиканского бюджета на 30 процентов. Об этом сегодня сообщил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев на заседании кабмина по антикризисным мерам.

По его словам, это применяется для обеспечения устойчивости госбюджета. Высвободившиеся средства будут перенаправлены на финансирование антикризисных мер.

Меры, включенные в антикризисный план, разделены по семи направлениям. Государство собирается сосредоточиться на обеспечении продовольственной безопасности, финансовой устойчивости и стабилизации цен на приоритетные товары, принимать меры социальной поддержки и занятости. Также кабмин будет поддерживать предпринимателей, привлекать инвестиции, увеличивать товарооборот и принимать меры для стабильности бюджета.