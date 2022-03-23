Уставной капитал банков КР могут увеличить до 1 миллиарда сомов

Национальный банк рассматривает вопрос о поэтапном увеличении требований к минимальному размеру уставного и собственного (регулятивного) капитала для вновь создаваемых и действующих банков, включая требование к капиталу филиалов иностранных банков. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что это делается для укрепления устойчивости, безопасности и надежности банковской системы, увеличения гибкости и способности банковской системы противостоять внешним шокам в разных экономических ситуациях.

Предварительным количественным ориентиром новых требований Нацбанка по минимальному размеру уставного и собственного (регулятивного) капитала является 1 миллиард сомов.

Для системно значимых банков размер требований будет выше этой суммы.

«НБ КР отмечает важность своевременной оценки будущих потребностей банков в капитале с учетом подверженности их деятельности рискам, в том числе кредитному риску в сегодняшней ситуации. Капитал, в том числе нераспределенная прибыль, может потребоваться банкам в будущем для выполнения установленных Национальным банком требований к уставному капиталу», — говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас минимальный размер уставного капитала составляет 600 миллионов сомов.