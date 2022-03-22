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Экономика

Майлуу-Суйский электроламповый завод вернут в собственность государству

Майлуу-Суйский электроламповый завод будет возвращен государству, его передадут АО «Кыргызиндустрия». Об этом сообщил президент акционерного общества Жарасул Абдураимов.

По его словам, сейчас разрабатывается бизнес-план дальнейшего развития предприятия. Завод будет производить энергосберегающие лампы по новым технологиям, а также другую стеклянную продукцию. Планируется также создать АО «Электротаксопарк» для электромобилей в Бишкеке и Балыкчи.

«Всего на данное время АО «Кыргызиндустрия» подготовило порядка 30 бизнес-планов. Ожидается еще 130-140 бизнес-планов, которые будут учитывать сырьевую базу и другие возможности государства. При необходимости оборудование и технологии для предприятий будут импортированы. Основная цель АО «Кыргызиндустрия» — запуск импортозамещающих предприятий и создание новых рабочих мест», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/228220/
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