02:05
USD 87.86
EUR 97.28
RUB 0.97
Экономика

Бизнес жалуется на проблемы с отчетами. Фискалы объяснили, в чем дело

В последнее время от субъектов предпринимательства через социальные сети и в call-центр поступают жалобы на якобы сложности при сдаче отчета по форме STI-161. Об этом сообщает Налоговая служба.

В ведомстве утверждают, что налоговая система по приему отчетов и ее функционалы работают без перебоев. Проблема организаций при сдаче отчета формы 061 — в несоответствии используемых ими программ. В связи с принятием нового Налогового кодекса и внесением поправок в инструкцию «О порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию» доработан электронный сервис по заполнению единой формы STI-161.

«Сложности со сдачей отчета по подоходному налогу и страховому взносу по единой форме STI-161 у налогоплательщиков возникают из-за того, что субъекты при формировании отчета используют различные программы бухгалтерского учета. Но в них не заложены алгоритмы расчета подоходного налога и социальных выплат, используемые в форме STI-161. Поэтому субъектам при подготовке отчета необходимо внутреннюю систему учета организации (1C или другие программы) привести в соответствие с новым расчетом либо загружать отчет в помощник по заполнению формы STI-161, который размещен на сайте, и проверить его на соответствие требованиям внутри помощника», — прокомментировали в Налоговой службе.

В случае отсутствия регистрационного номера Соцфонда в ячейке 117 необходимо пройти проверку по ссылке и проверить наличие регистрационного номера, а также правильность присвоенного тарифа по страховым взносам.

Напомним, все налогоплательщики, включая субъекты малого, среднего предпринимательства и некоммерческие организации, отчеты по подоходному налогу и по средствам государственного социального страхования с 1 января 2022 года должны ежемесячно представлять по единой форме FORM STI-161.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/228217/
просмотров: 2408
Версия для печати
Материалы по теме
Предприниматели теперь сдают отчеты в электронном виде
А как же пандемия? Бизнес не может больше сдавать отчеты по почте
С 1 апреля организации будут представлять отчетность в электронном виде
Сервисы Налоговой службы испытывают повышенную нагрузку из-за сдачи деклараций
Формы пяти отчетов объединены в один, который нужно сдавать в Налоговую службу
Сдачу электронной налоговой отчетности продлили до 1 апреля 2021 года
Введение электронной налоговой отчетности предлагают отсрочить
С 1 января 2021 года отчеты по налогам нужно будет предоставлять электронно
Сроки сдачи налоговой отчетности продлили до октября
Отчет по страховым взносам можно представить по электронной почте Налоговой
Популярные новости
Комбанки Кыргызстана установили ограничения на&nbsp;операции с&nbsp;санкционными товарами Комбанки Кыргызстана установили ограничения на операции с санкционными товарами
В&nbsp;Кыргызстане выставят на&nbsp;продажу использованные госномера В Кыргызстане выставят на продажу использованные госномера
Кыргызстанские компании под санкциями США. Что о&nbsp;них известно Кыргызстанские компании под санкциями США. Что о них известно
В&nbsp;Кыргызстане продолжает дорожать бензин Аи-95 В Кыргызстане продолжает дорожать бензин Аи-95
Бизнес
ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; продолжает работы по&nbsp;очистке от&nbsp;мусора побережья озера Иссык-Куль ОАО «РСК Банк» продолжает работы по очистке от мусора побережья озера Иссык-Куль
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; и&nbsp;компании из&nbsp;Южной Кореи создают новый провайдер торговых услуг ЗАО «МПЦ» и компании из Южной Кореи создают новый провайдер торговых услуг
Международная сеть супермаркетов SPAR открылась в&nbsp;Кыргызстане Международная сеть супермаркетов SPAR открылась в Кыргызстане
Ушел из&nbsp;жизни предприниматель Нурбек Роман Ушел из жизни предприниматель Нурбек Роман
25 июля, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 июля, понедельник
23:43
Компания Samsung обновит несколько устаревших моделей до Android 14
23:27
Из-за сильных ливней в Афганистане погибли больше 30 человек
23:08
В Чон-Алае после укуса собаки скончался мужчина. Предварительно от бешенства
22:49
На кыргызско-таджикской границе произошел инцидент. Напали на сотрудника МВД КР
22:37
Круглые сутки горит уличное освещение. В мэрии ответили: почему