Бизнес жалуется на проблемы с отчетами. Фискалы объяснили, в чем дело

В последнее время от субъектов предпринимательства через социальные сети и в call-центр поступают жалобы на якобы сложности при сдаче отчета по форме STI-161. Об этом сообщает Налоговая служба.

В ведомстве утверждают, что налоговая система по приему отчетов и ее функционалы работают без перебоев. Проблема организаций при сдаче отчета формы 061 — в несоответствии используемых ими программ. В связи с принятием нового Налогового кодекса и внесением поправок в инструкцию «О порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию» доработан электронный сервис по заполнению единой формы STI-161.

«Сложности со сдачей отчета по подоходному налогу и страховому взносу по единой форме STI-161 у налогоплательщиков возникают из-за того, что субъекты при формировании отчета используют различные программы бухгалтерского учета. Но в них не заложены алгоритмы расчета подоходного налога и социальных выплат, используемые в форме STI-161. Поэтому субъектам при подготовке отчета необходимо внутреннюю систему учета организации ( 1C или другие программы) привести в соответствие с новым расчетом либо загружать отчет в помощник по заполнению формы STI-161, который размещен на сайте, и проверить его на соответствие требованиям внутри помощника», — прокомментировали в Налоговой службе.

В случае отсутствия регистрационного номера Соцфонда в ячейке 117 необходимо пройти проверку по ссылке и проверить наличие регистрационного номера, а также правильность присвоенного тарифа по страховым взносам.

Напомним, все налогоплательщики, включая субъекты малого, среднего предпринимательства и некоммерческие организации, отчеты по подоходному налогу и по средствам государственного социального страхования с 1 января 2022 года должны ежемесячно представлять по единой форме FORM STI-161.