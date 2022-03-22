Минтранс планирует открыть проезд по стратегическим дорогам Баткенской области

В 2022 году планируется открыть проезд по нескольким стратегическим дорогам Баткенской области. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев.

По его словам, изначально Минтрансу было выделено из бюджета 2 миллиарда 63 миллиона сомов. На сегодня многие дороги местного и государственного значения разрушены. Поэтому в этом году будет увеличен объем работ по асфальтобетонному покрытию и текущему ремонту.

«Ожидается, что объем текущего бюджета будет в районе 3 миллиардов сомов. Кроме того, по программе государственных капитальных вложений предусмотрено 4,6 миллиарда сомов. Из них 600 миллионов сомов будет выделено на завершение работ по объектам, начатым в прошлые годы. Еще 615 миллионов сомов предусмотрены на ремонт стратегических дорог в Баткенской области. Там у нас 37 проектов, 17 из которых являются приоритетными. В этом году продолжится реабилитация автодороги Балыкчи — Барскоон. В Кыргызстане реализуется 13 инвестиционных проектов в дорожной отрасли. По 11 уже выбраны подрядчики в прошлые годы. Работы по их реабилитации продолжатся. По двум проектам идет процесс выбора подрядчика и консультанта. Это трассы Балыкчи — Корумду — Балбай и Тюп — Кеген. В ближайшее время тендерный процесс завершится и начнутся работы по реабилитации этих дорог», — рассказал Нурланбек Кайынбаев.