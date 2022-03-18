Полномочия регистрировать компании хотят передать налоговикам

Министерство экономики и коммерции предлагает передать функции Министерства юстиции по регистрации компаний территориальным органам Налоговой службы в целях упрощения процедур.

В документе уточняется, что в 2016 году регистрировать индивидуальных предпринимателей уже разрешили налоговикам, что позволило сократить временные и материальные затраты.

Законопроектом предлагается также внести изменения в постановления правительства о порядке использования в товарных знаках и знаках обслуживания термина «Манас» и образованных на его основе слов и словосочетаний, а также термина «национальный».

Указано, что в связи с передачей функций увеличится и штат Налоговой службы на 110 человек: центрального аппарата — на 10 сотрудников, территориальных налоговых органов — на 100 работников.