Ситуация в Украине и экономика Кыргызстана. Как жить дальше

Санкции в отношении России после вторжения в Украину уже сказываются на экономике Кыргызстана. Эксперты прогнозируют, что влияние будет еще более ощутимым. Доллар уже значительно подорожал, цены на некоторые продукты также пошли вверх.

Чего ожидать и как смягчить последствия надвигающегося крупнейшего кризиса? Эксперт в экономике Азамат Акенеев проанализировал происходящее и поделился своим мнением с 24.kg.

Как прежде уже не будет

После трех недель с момента начала военных действий в Украине можно с уверенностью утверждать, что Кыргызстан в начале кризиса, равного которому не было 30 лет с момента развала СССР. Изменения в нашей экономике предстоят тектонические, и они произойдут вне зависимости от нашего желания или политики властей. Экономическая модель республики, сложившаяся примерно 20 лет назад, основанная на массовой трудовой миграции и торговле и с того времени не претерпевшая особых изменений, несмотря на смену президентов, конституций и форм правления, становится нежизнеспособной.

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Предыдущие кризисы, например, ситуация с тем же COVID-19, тоже оказывали шоковое воздействие на экономику, но всегда было понятно, что они имеют четкий временной горизонт и их надо просто переждать. Сейчас такой уверенности нет.

На многочисленных встречах и обсуждениях последних дней не раз приходилось слышать, что ситуация разрешится с прекращением боевых действий, и сроки назывались от нескольких недель до нескольких месяцев. А там заживем по-привычному. Мол, не впервой нам переносить кризисы, мы привыкли к тому, что все существование Кыргызстана – это череда кризисов. Боюсь, что люди не совсем понимают, что сейчас происходит.

Сами военные действия нас как раз таки затрагивают не очень сильно. Они происходят вдали от нас, на территории Украины, страны, с которой у нас нет большого торгового оборота или каких-либо других экономических взаимоотношений. В 2021 году мы наторговали примерно на $60 миллионов.

Железный занавес

Вторжение в Украину является кульминацией начавшегося много лет назад нового витка противостояния между Россией и условным Западом.

На Россию сейчас на наших глазах меньше чем за месяц опустился новый железный занавес, равного которому не подвергалось ранее ни одно государство в мире, включая и СССР. Это не преувеличение.

В настоящее время на Россию наложено более 5 тысяч 500 различных санкций, полностью отрезающих ее от международных рынков капитала, новых технологий, значительно ограничивающих транспортное сообщение, внешнюю торговлю, культурный обмен. Например, на Иран, вторую страну по количеству наложенных ограничений, действует всего 3 тысячи 616 санкций, Северную Корею – 2 тысячи 77, Венесуэлу – 651. Спортсменам из этих государств хотя бы разрешают принимать участие в международных соревнованиях.

Для России нынешние санкции – это далеко не конец. Не проходит и дня, чтобы не объявлялись новые санкционные пакеты в какой-либо сфере. Наиболее сильный удар пришелся по Центральному банку, который лишился большей части своих международных резервов и потерял возможность поддерживать рубль экономическими методами. Нет сомнений, что давление будет только нарастать.

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Недавно от покупки российских энергоресурсов полностью отказались США и Канада. Европа полностью запретила покупку российской сталелитейной продукции и анонсировала отказ от импорта российских газа, нефти и угля, а ведь это основные статьи экспорта России.

Закрыто небо многих стран для российских авиакомпаний, им не продают самолеты, запчасти, отказываются обслуживать. Оценив перспективы, с российского рынка ушли почти все крупные международные бренды от Apple и Microsoft до Nike и IKEA.

Произошло полное обрушение российского фондового рынка, более чем на 50 процентов упал курс российской валюты, введены ограничения, которые лишают рубль статуса конвертируемой валюты. На этот год в России прогнозируются спад ВВП и инфляция в двухзначных цифрах. И самое главное, что какого-то изменения ситуации не предвидится.

Сам масштаб этих санкций говорит о том, что поставлена цель полной изоляции экономики России и ее разрушения.

Можно с уверенностью утверждать, что вопрос снятия санкций не будет даже обсуждаться до полной смены текущего политического руководства России, возврата Украине захваченных территорий и капитуляции. И даже в этом случае, как показывает международная практика, санкции могут сниматься десятилетиями.

Последствия для Кыргызстана

Как задевает нас коллапс российской экономики? Напрямую.

Формально мы являемся независимым государством, но по степени экономической интеграции мы часть России.

Судите сами. 97-99 процентов от всех денежных переводов в Кыргызстан, на которых держится наш платежный баланс, мы получаем из России. Всего в год только через системы денежных переводов, по данным Нацбанка, поступает около $2,5-3 миллиардов. Россия является нашим крупнейшим торговым партнером и вторым по размеру осуществляемых в Кыргызстан инвестиций. Многие наши экспортные товары, например, продукция швейной промышленности, экспортируются преимущественно на российский рынок. Транспортные пути, авиасообщение, линии связи, интернет во многом идут через Россию.

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Неудивительно, что начавшийся в России экономический кризис сразу отразился и на нас. Курс сома упал примерно на 20 процентов, пошел рост цен, сократилось авиасообщение, многие перевозчики отменяют поставки товаров, идущие транзитом через территорию России, начались проблемы с платежами в российские банки, Национальный банк поднял учетную ставку до 14,5 процента, что приведет к удорожанию кредитов.

Для защиты внутреннего рынка правительство России ввело запрет на вывоз зерна и сахара, без разрешения нельзя вывозить около 200 наименований продукции. И ведь это только начало.

А что дальше?

Несомненно, что изоляция и падение экономики России наряду с дальнейшей девальвацией рубля в среднесрочной перспективе приведут к оттоку наших трудовых мигрантов, значительному сокращению или даже к отсутствию получаемых из России денежных переводов, сокращению экспорта наших товаров на российские рынки. Дальнейшие проблемы с конвертацией рубля могут в какой-то момент сделать торговлю с Россией вообще бессмысленной, так как у российских покупателей просто не будет валюты, чтобы платить за импорт.

Из-за введенных ограничений на экспорт Россией продовольственных товаров можно ожидать значительного ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью в Кыргызстане.

Похожая ситуация может сложиться с поставками из России и Украины лекарственных средств, доля которых в настоящее время составляет около 60 процентов. Из-за сокращения импорта в Россию и Беларусь будет выпадение доходов государственного бюджета от таможенных поступлений ЕАЭС, где Кыргызстан получает фиксированные 1,9 процента.

Неблагоприятные последствия и возможные риски для экономики Кыргызстана можно перечислять еще долго. Будут затронуты практически все отрасли.

Что делать?

В целом при планировании дальнейших действий нужно понимать, что наиболее вероятный сценарий на следующие годы – это превращение нашего основного экономического партнера в страну-изгоя с катастрофическим падением покупательной способности и деградацией экономики, которая будет становиться все более закрытой и менее рыночной.

В этих условиях нам неизбежно придется искать новые рынки для наших товаров и трудоустраивать наших граждан.

Главным приоритетом при этом будет обеспечение экспорта товаров и услуг, чтобы хотя бы частично компенсировать сокращение денежных переводов от мигрантов.

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Из самых срочных мер можно предложить содействие релокации в Кыргызстан российского бизнеса и высококвалифицированных специалистов, которые начали массовый исход из России.

Необходимо упростить процедуры удаленной регистрации юридических и физических лиц, внедрить возможность удаленной идентификации при открытии счетов в банках, облегчить покупку местных компаний нерезидентами.

Нужно срочно ввести возможность получения вида на жительство иностранными гражданами при осуществлении определенного объема инвестиций.

Пора отменять все антиковидные ограничения для туристов.

С целью сокращения рисков резервировать альтернативные каналы для получения интернета через Китай и спутниковые системы. Вести переговоры с другими государствами для альтернативных транспортных маршрутов в обход территории России, в частности через Туркменистан и Азербайджан.

Кабмин должен помочь нашим производителям в получении необходимых разрешений и документов для экспорта товаров на рынки КНР, ЕС, Кореи, Японии, Ближнего Востока.

Мы не сможем больше жить по-старому. Чем раньше мы это поймем, тем быстрее пройдем через неизбежный период спада и перестройки экономики.