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Экономика

Арзыбек Кожошев провел заседание Совета ЕЭК. Какие решения приняты

Под председательством первого заместителя председателя кабинета министров Арзыбека Кожошева в Москве прошло очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии в очном формате. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На заседании рассмотрено 30 вопросов. Совет ЕЭК утвердил состав рабочей группы высокого уровня по созданию условий для повышения внутренней устойчивости экономики государств — членов ЕАЭС, включая обеспечение макроэкономической стабильности, а также устойчивости к внешним вызовам. Одновременно согласован перечень мер по повышению устойчивости экономик, который сгруппирован в четыре направления.

По итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии также приняты решения о повышении лимита беспошлинного ввоза товаров для физических лиц до 1 тысячи евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях.

Лимит увеличен на временной основе — до 1 октября.

Кроме того, упрощена процедура документального подтверждения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. Приняты решения о разработке проекта межгосударственной программы «Евразийская информационно-вычислительная инфраструктура» и о включении в перечень товаров для государственных закупок еще 52 позиций. Эта мера позволит дать доступ поставщикам этих товаров к участию в государственных закупках и снимет существенные административные барьеры.

«Кроме того, членами Совета ЕЭК решено расширить возможности упрощенной и ускоренной регистрации лекарственных средств. Основные нововведения касаются электронного документооборота и проведения дистанционных процедур при оценке качества лекарств. Введены три вида процедур упрощенного и ускоренного доступа препаратов на рынок союза. Это позволит фармацевтическим компаниям минимизировать потери, связанные с нарушением логистических цепочек, перераспределять расходы на послерегистрационный этап», — подчеркнули в кабмине.

Следующее заседание Совета ЕЭК пройдет 15 апреля в Москве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227977/
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