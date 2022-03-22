ККМ онлайн. Куда денут старые аппараты и как будет работать новая система

В Кыргызстане продолжают обсуждать новые правила работы с контрольно-кассовыми машинами. Предложения государства пока не находят поддержки у бизнеса. Предприниматели считают, что власти в этом проекте лоббируют только одну компанию.

Бизнес заявляет, что поставками новых ККМ будет заниматься только ОсОО «Гуудуу Сервис».

Однако директор компании Сергей Фабрикантов рассказал 24.kg, что на самом деле выбор у бизнеса будет. А заодно и объяснил, почему новая система работы выгодна, прежде всего, предпринимателям.

Российская помощь и условия

Во время первого визита Садыра Жапарова в Россию договорились, что РФ безвозмездно выделит 623 миллиона рублей на создание системы маркировки товаров средствами идентификации в КР. 13 ноября 2020 года подписали соглашение об оказании Россией безвозмездной технической помощи для развития системы налогового администрирования Кыргызстана, объем помощи — более 2 миллиардов рублей.

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Первая 1 тысяча ККМ и 20 тысяч смарт-карт для пилотного проекта системы администрирования ККМ поступили в Кыргызстан в августе 2021 года. В этом году ожидается поставка еще 30 тысяч новых ККМ, которые РФ выделит дополнительно по просьбе главы кабинета министров КР. Бизнесу аппараты предоставят бесплатно.

Для реализации проекта РФ выбрала ККМ производителя «АТОЛ».

Он является лидером производства контрольно-кассовой техники в РФ и имеет собственное производство. Официальным представителем «АТОЛ» в Кыргызстане является ОсОО «Гуудуу Сервис». Компания с 2013 года продвигала и интегрировала решения «АТОЛ» в Кыргызстане. Поэтому она одной из первых получила аккредитацию и стала участником пилотного проекта по внедрению новых ККМ. Перед началом пилотного проекта центрам технического обслуживания ККМ в КР предлагали стать участниками проекта.

Как проходил пилот

С 1 июля 2021 года в Кыргызстане начало действовать то самое 356-е постановление кабинета министров. Оно предполагало, что постепенно весь бизнес перейдет на использование контрольно-кассовых машин нового образца через операторов фискальных данных (ОФД). На сегодня в Кыргызстане 14 ОФД на 20 тысяч касс, в России девять ОФД на 3,2 миллиона касс.

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«Технологии передачи данных от ККМ до оператора фискальных данных (ОФД) и от ОФД в ГНС, которые сейчас работают по 356-му постановлению, не тестировали, полноценного пилотного проекта не было, его проводили только юридически. Не справляется с нагрузкой именно старая система. Говоря о специально разработанных решениях — выявлены недоработки и несоответствия даже 356-му постановлению большинства касс», — рассказывает Сергей Фабрикантов.

Пилотный проект по применению новых видов ККМ стартовал с сентября 2021 года.

В его рамках установили 1 тысячу новых ККМ. В Минэкономики отмечают, что эти аппараты доказали эффективность применения. Они подбирались под разные субъекты предпринимательства и раздавались бесплатно. Для крупного ритейла (супермаркеты, гипермаркеты, аптеки, АЗС) использовались фискальные регистраторы «Атол» 20Ф. Для мелкого и среднего бизнеса применили «умные» кассы два в одном «АТОЛ» SIGMA 7, которые заменяют компьютер и имеют облачную товаро-учетную систему. Выдавались также ньюджеры АТОЛ 91Ф — компактные аппараты для небольшого бизнеса с маленькой номенклатурой. Кроме того, во время пилота тестировались и 2 тысячи программных ККМ Госналоговой службы.

В Минэкономики и финансов подчеркивают, что именно пилот определил эффективность использования новой системы налогового администрирования и инструментов сбора фискальных данных.

После него кабмин и решил, что технологические решения подходят для внедрения в Кыргызстане. При этом бизнесу предложили два варианта: усовершенствовать старые ККМ или купить новые. Чтобы снять нагрузку с бизнеса, банку с госучастием поручили тоже закупить ККМ, которые соответствуют новым требованиям. Их сейчас раздают бизнесу на безвозмездной основе. Программные ККМ от ГНС также выдают бесплатно.

Есть ли лобби и монополия?

Генеральный директор «Гуудуу Сервис» считает, что ни о какой монополизации рынка в истории с новыми ККМ не может идти речь. Кроме ККМ «АТОЛ», на рынке присутствуют ККМ компаний Multisoft, «ШТРИХ», «Ока», «Миника».

Двое уже подготовили свои ККМ и могут работать по новым требованиям.

«Другие производители ККМ также могут подготовить свои кассы под новые требования. В сентябре 2021 года, когда стартовал пилотный проект, об этом всем говорилось. Тот же Multisoft не был определен Россией в пилоте, но завод сделал доработку ККМ под новые требования. И сейчас они поставляют свои аппараты на рынок Кыргызстана. Что мешало другим производителям ККМ участвовать в пилотном проекте?» — задается вопросом Сергей Фабрикантов.

На сегодня завод «АТОЛ» дал аккредитацию уже четырем компаниям по обслуживанию и продаже своих ККМ в Кыргызстане.

Поставлять оборудование могут «Гуудуу Сервис», «Мастер ИТ», «ККМ-Онлайн» и «Урматтуу».

«Новые ККМ не нуждаются в переделке. Они соответствуют всем техническим требованиям и условиям. Этой продукцией может торговать кто угодно. Нет никакой монополии. Кто хочет, может пройти аккредитацию и заниматься этим вопросом», — отмечает Сергей Фабрикантов.

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При этом эксперты не разделяют опасений предпринимателей, что им придется просто выбросить старые контрольно-кассовые машины и купить новые. Поставщикам оборудования нужно просто доработать свои решения, чтобы они соответствовали новым правилам, которые установило государство. При этом не всем предпринимателям нужно брать аппаратные ККМ. Можно обратиться в Налоговую службу, зарегистрироваться в качестве налогоплательщика и получить фискальный модуль в виде сим-карты или облачный и пользоваться программной ККМ.

Государственные банки выдают бесплатно ККМ от завода «Мультисофт».

Эти кассы могут принимать оплату банковскими картами. Банки взяли на себя обязательство предоставить порядка 10 тысяч ККМ. И уже начали эту работу.

Еще одно опасение бизнеса — возможные сбои при высокой нагрузке и длительные сроки доработки программного обеспечения. Однако сами поставщики новых ККМ утверждают, что все системы отработаны. Они учитывают и возможную нагрузку, и условия работы крупных торговых сетей.

«Крупные сети, которые участвовали в пилотном проекте, получили все необходимые доработки и не затрачивали средства для этого. Разработка «с нуля» не требуется точно. Доработка программных касс займет не более семи дней, а аппаратных — не более двух-трех месяцев. Это уже доказано разработками подобных заводов. Вся необходимая информация по технологиям есть на сайте ГНС, она в открытом доступе, всегда можно связаться с разработчиками и получить необходимую информацию и протоколы», — заключил Сергей Фабрикантов.