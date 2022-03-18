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Экономика

В парламенте предлагают для точек общепита снизить налог до 5 процентов

В парламенте Кыргызстана предлагают снизить налоговую нагрузку для субъектов общественного питания.

Уточняется, что потребуются поправки в Налоговый кодекс. Сейчас действуют следующие ставки налога для субъектов, оказывающих услуги общественного питания, саун и бань, а также курортно-оздоровительной сферы:

  • для малого и среднего предпринимательства, объем выручки которых за последние 12 месяцев не превысил сумму 30 миллионов сомов, — в размере 8 процентов вне зависимости от наличной или безналичной формы оплаты;
  • для субъектов крупного предпринимательства при превышении порога выручки в 30 миллионов сомов НДС — 12 процентов, налог с прибыли — 10 процентов, налог с продаж — нулевой процент до 2023 года (с 2023-го 2 процента).

По мнению авторов изменений, это существенно ухудшает положение субъектов бизнеса. Поскольку такой высокий единый налог не решает проблему выхода из теневого сектора предпринимателей. Такие ставки приводят к увеличению налоговой нагрузки, усложнению ведения бизнеса, ухудшению положения на рынке добросовестных налогоплательщиков.

Поэтому предлагается установить для субъектов, оказывающих услуги общественного питания, налог по упрощенной системе в размере 5 процентов без ограничений объема выручки.

Инициаторы также выступают за то, чтобы упразднить налог на прибыль для мигрантов, работающих за рубежом.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227870/
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