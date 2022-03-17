00:03
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Экономика

Ситуация с долларом. Многие обменки на Моссовете не работают

Многие обменные пункты на Моссовете временно закрылись и отключили свои табло.

Некоторые продолжают работать и продают один доллар за 95-98 сомов. Покупают от 91 до 94 сома.

С восточной стороны улицы Абдрахманова работают все обменки, с западной — всего несколько.

Ажиотажа среди горожан не наблюдается. Прохожие лишь фотографируют табло с курсом валют.

Отметим, что за полдня доллар в Кыргызстане подешевел еще на 3-4 сома. За сутки — почти на 10 сомов.

При этом курс российского рубля остается прежним. Сейчас его покупают по 0,85-0,9 сома, продают — по 1,02-1,12 сома. Номинальный курс составляет 0,9237 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227843/
просмотров: 19103
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 октября
В бишкекском бизнес-центре работала подпольная обменка. Возбуждено дело
Резкое снижение курса рубля в обменках Бишкека прокомментировали в Нацбанке
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 июня
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 29 мая
Комбанкам предлагают временно разрешить вывоз наличной валюты из Кыргызстана
Нацбанк: В Кыргызстане достаточно наличной иностранной валюты
В Кыргызстане ввели запрет на вывоз наличной иностранной валюты
Депутат предлагает создать комиссию по изучению ситуации с долларом на рынке
Депутат заявил, что комбанки играют на курсе валюты
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Газовый проект. Кыргызстан выиграл в&nbsp;международном арбитраже у&nbsp;Казахстана Газовый проект. Кыргызстан выиграл в международном арбитраже у Казахстана
Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком
Власти и&nbsp;бизнес Кыргызстана договорились не&nbsp;повышать цены на&nbsp;хлеб Власти и бизнес Кыргызстана договорились не повышать цены на хлеб
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
1 февраля, четверг
23:45
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без па...
23:14
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана