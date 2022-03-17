Ситуация с долларом. Многие обменки на Моссовете не работают

Многие обменные пункты на Моссовете временно закрылись и отключили свои табло.

Некоторые продолжают работать и продают один доллар за 95-98 сомов. Покупают от 91 до 94 сома.

С восточной стороны улицы Абдрахманова работают все обменки, с западной — всего несколько.

Ажиотажа среди горожан не наблюдается. Прохожие лишь фотографируют табло с курсом валют.

Отметим, что за полдня доллар в Кыргызстане подешевел еще на 3-4 сома. За сутки — почти на 10 сомов.

При этом курс российского рубля остается прежним. Сейчас его покупают по 0,85-0,9 сома, продают — по 1,02-1,12 сома. Номинальный курс составляет 0,9237 сома.