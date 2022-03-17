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Экономика

Данияр Аманалиев: Рост экономики в 2 процента — провальная госполитика

«Когда мы видим рост экономики страны в 2 процента — это провальная государственная политика», — заявил на круглом столе сооснователь и исполнительный директор группы компаний Ololohaus Данияр Аманалиев.

По его словам, сейчас власти показывают рост в 3,5 процента в прошлом году и 2 процента по итогам февраля 2022-го. Это показывается как достижение. Но этот рост экономики даже не вышел на уровень 2019 года.

«Если государство год не будет принимать новых законов, не будет ничего нового, никак «помогать», то экономика будет расти на 5 процентов. Она будет расти сама, если будет нормальная среда. Если государство начинает мешать, этот экономический рост становится ниже. Сейчас мы находимся в усугубляющемся экономическом кризисе. Давайте остановимся. Никто не рад новому Налоговому кодексу. Нужно сейчас отменить все, на что жалуется бизнес. Проведите опрос, пусть предприниматели скажут, какие законы мешают им больше всего. Отмените десять из тех, на что пожалуются больше всего. Дайте экономике подышать. Дайте нам работать, перестаньте пытаться забрать у нас больше денег и распоряжаться сами нашим деньгами. Мы это делаем лучше», — высказался Данияр Аманалиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227774/
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