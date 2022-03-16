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Экономика

Антикризисный план кабмина. Какие сферы будут спасать в первую очередь

«Антикризисный план правительства направлен прежде всего на стабилизацию финансового рынка, поддержку сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности», — заявил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, выступая на форуме «Перезагрузка-2022».

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Участники обсудили влияние санкций в России на финансовый и реальный сектора Кыргызстана, возможные новые перспективы и рынки, а также ситуацию в агропромышленном секторе республики.

«На сегодня все возможности мобилизованы и направлены на то, чтобы преодолеть кризисную ситуацию. На последнем заседании кабмина приняты нормативно-правовые акты, которые облегчают налоговое бремя по завозу сырья для определенных производств. Отменен НДС на отдельные виды товаров. Это должно минимизировать рост цен, который сейчас происходит», — сообщил Данияр Амангельдиев.

Он также отметил, что нет никаких предпосылок для паники среди населения по продуктам питания, так как достигнуты договоренности о бесперебойных поставках социально значимых продуктов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227702/
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