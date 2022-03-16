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Экономика

Индивидуальные предприниматели сдают декларации в электронном виде

Индивидуальным предпринимателям необходимо представлять Единую налоговую декларацию в электронном виде через «личный кабинет» на сайте Salyk.kg. Об этом сообщает Налоговая служба.

Это связано с тем, что индивидуальные предприниматели с января 2022 года перешли на обязательное представление налоговой отчетности в виде электронного документа. Чтобы сдать декларацию онлайн, надо получить доступ к «личному кабинету» Salyk.kg.

«Для этого достаточно на сайте Salyk.kg заполнить Заявление о предоставлении/восстановлении доступа к информационной системе, распечатать его и отнести в налоговый орган по месту регистрации. Получив доступ, через «личный налоговый кабинет» можно сдавать декларацию, отчеты и пользоваться другими налоговыми онлайн-услугами», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля истекает срок представления Единой налоговой декларации для физических лиц.

Декларацию обязаны подать:

  • государственные и муниципальные служащие;
  • индивидуальные предприниматели, в том числе работающие на патентной основе;
  • владельцы налогооблагаемого движимого и недвижимого имущества или земельного участка (за исключением приусадебных участков);
  • крестьянские и фермерские хозяйства, работающие без образования юридического лица.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227675/
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