Индивидуальные предприниматели сдают декларации в электронном виде

Индивидуальным предпринимателям необходимо представлять Единую налоговую декларацию в электронном виде через «личный кабинет» на сайте Salyk.kg. Об этом сообщает Налоговая служба.

Это связано с тем, что индивидуальные предприниматели с января 2022 года перешли на обязательное представление налоговой отчетности в виде электронного документа. Чтобы сдать декларацию онлайн, надо получить доступ к «личному кабинету» Salyk.kg.

«Для этого достаточно на сайте Salyk.kg заполнить Заявление о предоставлении/восстановлении доступа к информационной системе, распечатать его и отнести в налоговый орган по месту регистрации. Получив доступ, через «личный налоговый кабинет» можно сдавать декларацию, отчеты и пользоваться другими налоговыми онлайн-услугами», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля истекает срок представления Единой налоговой декларации для физических лиц.

Декларацию обязаны подать: