Western Union перестанет работать в России и Беларуси с 24 марта 2022 года

Национальный банк Кыргызстана получил уведомление от ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» о прекращении работы системы денежных переводов без открытия банковского счета Western Union в Российской Федерации и Республике Беларусь с 24 марта 2022 года. Об этом сообщает Нацбанк.

Отмечается, что все трансграничные переводы, отправленные из России и Беларуси через систему Western Union до 24 марта 2022 года, будут выплачены получателям.

При этом все переводы из Кыргызстана в другие страны и в республику из всех стран будут продолжать осуществляться в обычном порядке.

«Как заверили в ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток», компанией будут и дальше соблюдаться все обязательства по договорам, заключенным с партнерами Кыргызстана, то есть коммерческими банками», — рассказали в Нацбанке.