Еще в 2021 году была достигнута договоренность с Евразийским фондом стабилизации и развития об оказании бюджетной поддержки Кыргызстану в рамках трехлетней программы финансирования. Об этом 24.kg сообщил министр финансов Алмаз Бакетаев.

По его словам, изначально договорились о выделении каждый год по $100 миллионов. Но потом решили, что в первый год КР получит $70 миллионов, в два последующих — по $80 миллионов. Но в прошлом году Кыргызстан не успел получить эти средства.

«В начале 2022 года я был с визитом в Москве и попросил не рассматривать заново вопрос нашего участия в программе, а просто продлить ее на оставшиеся два года. Совет ЕФСР согласился и подписал соглашение. Сейчас оно проходит внутригосударственные процедуры. В бюджете эти $80 миллионов заложены. Кредит выделяется на 20 лет под 1 процент годовых с льготным периодом. Эти деньги будут направлены на поддержку экономического сектора», — рассказал Алмаз Бакетаев.

«Если в этом году мы выполним предусмотренный программой план мероприятий, то перейдем на следующий этап», — прокомментировал он возможность получения Кыргызстаном вторых $80 миллионов по проекту.