ЕАЭС и Китай разработают проект независимой валютно-финансовой системы

Евразийский экономический союз и Китай разработают проект независимой международной валютно-финансовой системы. Об этом сообщает Zakon.kz.

Евразийская экономическая комиссия сообщила, что, предположительно, эта система будет основана на новой международной валюте, которая будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров. Ожидается, что первый проект будет представлен для обсуждения до конца марта.

«С учетом общих вызовов и рисков, связанных с замедлением мировой экономики и ограничительными мерами в отношении государств ЕАЭС и Китая, наши страны должны активизировать практическое сотрудничество как на уровне регулярных экспертных диалогов, так и в плоскости совместных мер и проектов», — заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.