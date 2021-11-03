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Экономика

Форум «ЕС — ЦА». Упор на зеленую экономику и надежда на контракты

5 ноября в Бишкеке впервые пройдет экономический форум «Европейский союз — Центральная Азия». Об этом сегодня на пресс-конференции еще раз напомнил заместитель председателя кабинета министров Азиз Аалиев.

Он рассказал, что, кроме руководства Кыргызстана, участие в мероприятии подтвердили премьер-министры Казахстана Аскар Мамин, Узбекистана Абдулла Арипов, вице-премьер-министры Таджикистана и Туркменистана. Со стороны ЕС на форум приедет вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис, а также ряд министров иностранных дел европейских стран, чрезвычайные и полномочные послы. Будут участвовать и представители международных организаций.

«Ожидается приезд главы Европейского банка реконструкции и развития, чтобы обсудить вопрос выделения денег на развитие ГП «Кыргыз темир жолу». Мы хотим привлечь инвестиции, технологии, инновации на форуме. Это наша миссия в контексте сотрудничества. Мероприятие направлено на разработку скоординированных экономических мер, обсуждение последствий пандемии COVID-19. Основной упор сделан на зеленую экономику. Это именно то направление, где европейские партнеры имеют наиболее продвинутые технологии», — сказал Азиз Аалиев.

На форуме будут мероприятия по линии международной таможенной организации, бизнес-форум, на котором можно напрямую наладить связи.

В кабмине предупредили, что из-за бизнес-форума будут ограничения движения на дорогах.

Специальный представитель Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакала отметила, что форум проводят на основе стратегии ЕС в ЦА. «Мы заинтересованы развивать сотрудничество с Кыргызстаном и государствами Центральной Азии. Концепция мероприятия со временем будет меняться, и форум станет постоянным. Одна из основных его тем — зеленая экономика. Президент КР на форуме в Глазго озвучил определенные обязательства для республики. Когда мы говорим об основных темах форума, важно, чтобы повестки в зеленой экономике совпадали с программой сотрудничества Европейского союза и страны в последующие годы», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/212525/
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