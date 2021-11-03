За месяц картофель в Кыргызстане подорожал на 5 сомов

За последний месяц картофель в Кыргызстане подорожал на 5,17 сома. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Если на начало октября корнеплод стоил в среднем 29,93 сома, то в ноябре его стоимость достигла 35,1 сома. Больше всего картофель подорожал в Караколе (на 12,4 сома), Токтогуле (на 10 сомов) и Бишкеке (на 6,15 сома).

При этом самые высокие цены на картофель отмечены в Токтогуле (40 сомов), Кара-Суу (37,52 сома) и Узгене (36,99 сома). А самый дешевый продукт в селе Чаек (25 сомов), а также в Таласе (28,04 сома) и Токмаке (29,97 сома).