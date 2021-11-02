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Экономика

Рост спроса на спирт поднял мировые цены на сахар

Глобальный энергетический кризис взвинтил цены на сахар. Крупнейшие экспортеры начали перерабатывать сахарный тростник в биотопливо для автомобилей, а производство и поставки сахара на рынок сократились. Об этом сообщает «РБК».

Контракты на белый сахар подорожали 1 октября на бирже ICE в Лондоне на 1,2 процента. С начала года цены на сахар выросли на 22 процента, подсчитали эксперты Bloomberg. В то же время стоимость фьючерсных контрактов на сахар-сырец в Нью-Йорке выросла на 1,1 процента. Резкий рост цен на сахар начался в августе, когда стало ясно, что из-за заморозков в Бразилии, которая является крупнейшим производителем и экспортером сахара, производство и поставки сырья на мировой рынок сократятся.

Помимо погодных аномалий в Бразилии, влияние на рынок оказали дефицит энергоносителей в стране и повышение цен на топливо. В частности, импорт бензина в Бразилию вырос более чем в 10 раз в третьем квартале, сообщила государственная энергетическая компания Petrobras. Из-за энергетического кризиса цены на топливо в Бразилии выросли. Это повысило спрос на этанол, который используется в автомобилях в виде смеси с бензином или дизельным топливом. В результате производители стали больше перерабатывать сахарный тростник в биотопливо.

«Рынок этанола в Бразилии и международный рынок сахара борются за бразильский тростник», — рассказал агентству Bloomberg руководитель южноамериканского исследования продуктов питания и агробизнеса Rabobank Энди Дафф.

Второй крупнейший мировой экспортер сахара — Индия — планирует увеличить использование этанола и добиться того, чтобы он составлял 20 процентов топливных смесей для автомобилей в стране к 2025-му. По заявлению Индийской ассоциации сахарных заводов, эта стратегия может привести к падению производства сахара-рафинада в государстве уже в следующем году.

По подсчетам международной компании по торговле сырьевыми товарами Engelhart Commodities Trading Partners, экспорт индийского сахара может упасть более чем вдвое в 2022-2023 годах по сравнению с 6 миллионами тонн в этом году.

Два крупнейших игрока на рынке сахара — Бразилия и Индия — будут вынуждены производить больше этанола из сахарного тростника в следующие 12 месяцев из-за повышения цен на топливо, что может способствовать дальнейшему росту цен на сахар, прогнозирует аналитик Group Sopex Джон Стэнсфилд.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/212453/
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