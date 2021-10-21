АЗС по всей стране могут закрыться. Нужна поддержка государства

«Дальнейшее сдерживание цен на ГСМ приведет к остановке деятельности АЗС по всей стране», — заявил глава Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов, комментируя ситуацию на топливном рынке Кыргызстана.

Он рассказал, что в начале октября 2021 года произошел резкий рост отпускных цен НПЗ в России. Цены НПЗ выросли более чем на $100 за тонну по сравнению с ценами в сентябре. На рост повлияли два фактора: увеличение спроса и ограничение предложения.

Казахстан для устранения дефицита на внутреннем рынке закупил порядка 150 тысяч тонн нефтепродуктов на российских НПЗ. Кроме того, два крупных российских завода — Омский и Орский НПЗ — закрылись на ежегодный плановый ремонт.

Резкий рост цен на октябрьские поставки ГСМ в Кыргызстан привел к консервации более 40 автозаправочных станций во всех областях республики.

«Дальнейшее сдерживание цен на ГСМ на внутреннем рынке приведет к остановке деятельности АЗС по всей стране. На сегодня в Кыргызстане себестоимость октябрьской поставки ГСМ выше на 8,9 сома за литр, чем розничная цена на стелах АЗС. Ассоциация нефтетрейдеров просит население и власти республики отнестись с пониманием к ситуации на топливном рынке. Рост цен на нефть и нефтепродукты является общемировой тенденцией, и Кыргызстан, будучи импортозависимым, не имеет возможности нивелировать влияние внешних факторов», — отметил Канат Эшатов.

При этом он сказал, что в течение девяти месяцев местным нефтетрейдерам удавалось максимально сглаживать влияние скачкообразного роста закупочных цен российских НПЗ. При росте цен российских заводов на бензин Аи-92 на 137 процентов с начала этого года розничные цены местных АЗС поднялись всего лишь на 59 процентов. При росте цен заводов на дизельное топливо на 82 процента на местных АЗС солярка подорожала на 40 процентов.

Но сегодня инструментарий «сглаживания цен» полностью исчерпан.

Единственный механизм, который способен зафиксировать розничные цены на уровне октября до конца 2021-го — это временная корректировка системы налогообложения нефтепродуктов. Нефтетрейдеры предлагают с 1 ноября по 31 декабря временно снизить ставки акцизного налога на бензин и дизельное топливо и освободить поставки топлива от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

По расчетам ассоциации, такие меры позволят сохранить розничные цены на уровне октября.

Это значит, что не будет роста цен на ГСМ на 8,9 сома до конца года. При этом плановые налоговые поступления на 2021-й в госбюджет от нефтяного сектора будут выполнены в полном объеме.

Если этого не делать и будет нерыночное ценообразование, то продолжится остановка деятельности АЗС во всех областях страны из-за убыточности бизнеса. Либо во избежание прекращения поставок топлива, учитывая запасы ГСМ, необходимо будет произвести поэтапный рост розничных цен на местных АЗС на 8,9 сома за литр ГСМ до конца года. Это значит, что в течение октября топливо подорожает на 1,5 сома, в ноябре — на 4,9 сома и в декабре — на 2,5 сома.