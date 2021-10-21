О частной компании для обслуживания ТЭЦ Бишкека: следы ведут в Лондон

Накануне депутат парламента Наталья Никитенко сообщила, что распоряжением кабинета министров частная компания будет обслуживать котлоагрегаты ТЭЦ Бишкека. Кабмин обязал ОАО «Электрические станции» заключить договор с некой компанией Hampton Resources Limited.

Фирма не только будет обслуживать котлы ТЭЦ столицы, но и поставлять казахстанский уголь определенной марки.

Информации о компании в открытых источниках практически нет. Данных о реализации аналогичных проектов — тоже. Но редакция 24.kg нашла несколько интересных фактов.

Реформировать все

Компания Hampton Resources появилась в Кыргызстане не с решением чиновников обслуживать столичную теплоцентраль. Известно, что она пыталась зайти на рынок энергетики республики с 2019 года. Но только в начале 2021-го ее представителям удалось рассказать о своих идеях руководству страны.

В конце января этого года состоялась встреча руководства Hampton Resources с советником Садыра Жапарова Равшанбеком Сабировым.

Тогда был представлен проект эффективного развития энергосистемы Кыргызстана. Для обеспечения эффективной энергетической безопасности, устойчивой и стабильной работы энергосистемы республики фирма предлагала реализовать пять основных задач. «Нужно ввести эффективное тарифное и ценовое регулирование на электроэнергию и тепло для увеличения внутреннего спроса на энергоресурсы. Стоит также вывести сбыт электроэнергии и тепла из ведения распределительных компаний для создания конкуренции на розничном рынке», — говорится в сообщении.

Компания также предложила внедрить инновации в угольную отрасль для повышения качества топлива путем строительства обогатительной фабрики по глубокой переработке угля (энергетический полукокс). После этого стоит перевести все котельные и электрические станции на местное обогащенное угольное топливо.

Hampton Resources пообещала реализовать свой проект без бюджетного финансирования за счет привлеченных инвестиций.

В конце сентября 2021-го министр природы, экологии и технического надзора Динара Кутманова рассказала о визите в Казахстан. Она побывала на обогатительной фабрике и в научно-исследовательском центре «Уголь» в Караганде. Правда, ни фамилий, ни названий не сообщила. По какому-то «странному» совпадению Hampton Resources представляет себя именно казахстанской компанией.

Шахты в Казахстане и офис в Лондоне

У фирмы есть официальный сайт. Там она позиционирует себя как эксклюзивного торгового представителя промышленной группы, расположенной в Казахстане. По данным самой компании, в состав промышленной группы входят три действующие шахты («Батыр», «Кировская», «Западная»).

Кроме того, в ее составе две обогатительные фабрики — Карагандинская и № 38.

Есть одна строящаяся шахта и несколько обслуживающих и вспомогательных подразделений. Сообщается, что свою деятельность фирма ведет с 1998 года. Основной продукт — концентраты угля.

Есть только одно но: официально офис компании находится в Лондоне, а не в Казахстане.

Теперь самое интересное. На сайте Регистрационной палаты Великобритании есть сведения о Hampton Resources. Сравнение адреса и руководящего состава показывает, что, скорее всего, речь идет именно о компании, которая будет управлять ТЭЦ. Известно, что в октябре прошлого года Hampton Resources сменила адрес и переехала из Лондона в Виндзор.

Изучение ее профайла также показывает, что официально общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано в 2006-м. На сегодня в нем числится только один сотрудник — директор Карина Авдеева. Она же до января 2020 года владела контрольным пакетом акций компании. Сейчас более 75 процентов акций принадлежит Анне Федоровой.

При этом фирма занимается продажей различных товаров и финансовым посредничеством.

Никаких данных о добыче угля или производстве его концентратов нет. Оборот компании составляет менее 2 миллионов фунтов стерлингов в год.

Карина Авдеева, к слову, является директором еще трех предприятий. Одно из них SAYAT COMPANY LTD расположено по тому же адресу, что и Hampton Resources. Эта компания занимается услугами по бронированию и поддержке образования.

Откуда уголь на самом деле?

В правительстве еще в начале года сообщали, что Hampton Resources Limited является дочерней фирмой казахстанской угольной компании ТОО Exim Artis.

Именно этому предприятию принадлежат обогатительные фабрики Карагандинская и № 38.

Также у компании есть и угольные шахты, которые Hampton Resources Limited представляет как свои. Зачем нужно было так зашифровывать и менять название для выхода на кыргызский рынок, неясно. Интересно, что на сайте самого ТОО Exim Artis нет ни слова ни о сотрудничестве с Кыргызстаном, ни о фирме под руководством Карины Авдеевой.

Зато есть вполне конкретное описание, что предприятие занимается переработкой угля с собственных шахт и реализацией угольной продукции для коксования, пылевидного сжигания и производства цемента. Компания производит обогащенный уголь марки «Д» и угольный концентрат марок «КСН» и «КО».

Именно уголь марки «КО» по распоряжению кабмина Hampton Resources Limited и будет поставлять на ТЭЦ Бишкека.

«Проект развития энергосистемы Кыргызстана представил член совета директоров (акционер) Exim Artis и Hampton Resources Limited Толонбек Адамкулов», — рассказывали в пресс-службе кабмина.

Согласно базе данных Министерства юстиции, Толонбек Адамкулов является руководителем и учредителем ОсОО ADIB MURTAZA CO.LTD («АДИБ МУРТАЗА КО.ЛТД») и совместного Кыргызско-Британского предприятия ТД «Кыргызцемент». В последнем вместе с ним в состав учредителей входит АО «Кантский цементно-шиферный комбинат».

Ранее Толонбек Адамкулов также числился директором ОсОО «Дас-Транс», которое занимается пассажирскими перевозками. Сейчас руководителем является Адамкулова Тынар Кулунбековна.

Старые лица в новой упаковке?

Почти сутки понадобилось кыргызским чиновникам, чтобы объяснить свое поведение. Интересно, что ни Министерство энергетики, ни ОАО «Электрические станции», ни Нацэнергохолдинг вопрос не комментировали.

Объясняться вызвалась администрация президента.

Власти обещают колоссальный эффект — сокращение расходов и рост доходов ТЭЦ, выход на самоокупаемость. Обещают, что теперь не будет коррупции при поставках угля на столичную теплоэлектроцентраль.

Это все хорошо, если бы не несколько маленьких, но значительных деталей. Из сообщения администрации главы государства выяснилось, что в Караганду к угольщикам ездила не только Динара Кутманова, но и Акылбек Жапаров.

Именно они договаривались о реализации будущего проекта. Готовился он заранее.

Тогда почему такие важные вещи принимаются без обсуждения с общественностью? Почему о том, что ТЭЦ отдали на аутсорсинг, узнается случайно и из уст депутата, а не специалистов отрасли? Если такие важные решения принимаются за закрытыми дверями, то как можно доверять обещаниям властей?

Фото Динары Кутмановой. Динара Кутманова и Акылбек Жапаров побывали в Караганде еще в сентябре

Отметим и еще пару важных моментов. Когда Hampton Resources Limited приезжала с презентацией в феврале, то речь шла о переводе всех котельных на местный уголь. Сейчас же, судя по распоряжению кабмина и комментарию администрации президента, мы вновь вернемся к покупке казахского угля. Больше похоже на смену поставщика импортного топлива, чем на реальную заботу о будущем ТЭЦ.

И еще. Отсутствие реальных данных о деятельности Hampton Resources и реализованных ею проектах вызывает опасение, ведь Кыргызстан вновь может связаться с ненадежными партнерами, как это было с Liglass Trading. Выдержит ли имидж страны еще один подобный скандал?