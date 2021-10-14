Рост цен на ГСМ. Как стабилизировать ситуацию на топливном рынке

С начала года в Кыргызстане бензин подорожал на 59 процентов, а дизель — на 40 процентов. И прогнозы Ассоциации нефтетрейдеров таковы, что это не последнее подорожание. В ближайшее время нас снова ждет рост цен.

При этом есть несколько способов, если не остановить рост цен, то хотя бы его компенсировать.

Редакция 24.kg изучила все возможные варианты. Спойлер: государству придется тоже участвовать. Возможности нефтетрейдеров исчерпаны.

Что уже сделано

В этом году поставщики топлива максимально сократили расходы и оставили маржинальность (прибыльность) на уровне менее 1 процента. Кроме того, закупались большие объемы топлива с запасом в два месяца.

Поэтому цены на заправках хоть и росли, но не так резво, как на нефтеперерабатывающих заводах России.

Кроме того, удалось договориться об увеличении объемов беспошлинных поставок впервые за пять лет. Удалось доказать России и необходимость сохранения показателей на 2022 год.

«На переговорах речь шла о том, что 2020-й стал показательным, а все потребление — внутреннее. С марта 2020 года закрыты границы, не заходит «серое» топливо. У нас увеличилось потребление бензина и снизилось — дизельного топлива. Это говорит о том, что по бензиновой группе у нас заходила контрабанда, а по дизелю был нелегальный реэкспорт. Россия услышала наши доводы и увеличила объемы беспошлинного отпуска ГСМ по бензиновой группе с 460 до 650 тысяч тонн, по дизелю — с 485 до 550 тысяч тонн. На этой неделе подписан индикативный баланс по ГСМ в этих же объемах и на 2022 год, то есть гарантированы беспошлинные поставки», — рассказал глава Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.

Купить у Казахстана не получится

В Казахстане второй год сложности с нехваткой топлива. Поэтому власти соседней республики решили возобновить импорт крупных партий дизтоплива из России. Но там цена гораздо выше. Следовательно, цены на солярку на АЗС Казахстана вырастут.

Но на сегодня там все равно самые низкие цены. Почему бы не покупать топливо в Казахстане?

В Ассоциации нефтетрейдеров отметили, что нужно понимать политику соседнего государства в топливной отрасли. Сейчас она направлена на установление низких цен на АЗС для внутреннего потребления. Но розничные цены не покрывают расходов НПЗ на переработку нефти — отпускные цены казахстанских заводов для местных АЗС ниже себестоимости на $110–130 на тонну. Убытки казахстанских заводов дотируют за счет доходов от продажи сырой нефти. Размер дотирования внутреннего топливного рынка Казахстана вырос до $1,5 миллиарда.

Сейчас в РК запрет на экспорт нефтепродуктов. Но даже когда его снимут, никто не будет продавать ГСМ Кыргызстану дешево.

Все поставки топлива из Казахстана в Кыргызстан будут осуществлять по биржевым ценам и с учетом экспортной пошлины в $60 за тонну.

У нас с соседями нет межправительственного соглашения о поставках нефтепродуктов на беспошлинной основе. Местные нефтетрейдеры ищут альтернативные пути поставки топлива из других стран-экспортеров нефтепродуктов — Туркменистана, Азербайджана и Ирана. Но они тоже не дадут нам таких льгот, как Россия. Другие потенциальные поставщики продают нефтепродукты по мировым биржевым ценам, которые в среднем выше на $80-100 за тонну, чем цены российских НПЗ.

Государство может помочь

На сегодня остался только один путь стабилизации цен на топливном рынке — помощь государства. Приведем простой пример. В стоимости литра бензина 79 процентов занимает цена на нефтепродукт и доставку, 16 процентов — налоги и акцизы, 5 процентов — хранение, перевозка, реализация, зарплата и доход. В дизеле 80 процентов — себестоимость и доставка до КР.

Это значит, что в стоимости литра бензина примерно 9,7 сома занимают налоги и сборы.

И именно здесь скрыта возможность властям помочь населению. Причем без ущерба для доходной части бюджета.

Есть два варианта такой поддержки. Первый — так называемый демпферный механизм, который несколько лет успешно применяют в России. Когда цена на нефтепродукты растет, налог снижается, когда падает — растет. Благодаря этому держат единую цену в рознице. Он поднимается или снижается, но по итогам года все равно поступления есть, и для бюджета ущерба нет.

Второй вариант — дать нефтетрейдерам льготы при импорте ГСМ. Они просят временно освободить их от уплаты акциза или налога на добавленную стоимость при ввозе топлива.

Это позволит снизить розничные цены на бензин на 9,7 сома за литр, на дизель — на 5,7 сома за литр от текущего уровня цен.

«При этом плановые показатели налоговых поступлений будут без выпадений. Когда бюджет принимали и рассчитывали, бензин был 33 сома. Корректировки, конечно, внесли, но в любом случае поступления от налогов на импорт ГСМ уже больше, чем планировали. Топливо ежедневно заходит в Кыргызстан, и сразу на границе взимают НДС и акциз в полном объеме. Мы поэтому и просим нам помочь, дать послабления. Мы отправили предложения и по демпферному механизму, и по освобождению от акциза и НДС Министерству экономики и финансов. Они делают расчеты. Возможно, они услышат нашу просьбу», — рассказал Канат Эшатов.

В руках чиновников все карты. Нефтетрейдеры возможности исчерпали. Теперь все зависит от государства. Оно должно сделать выбор, что для него важнее: помощь собственному народу или дополнительная прибыль от налогов на импорт топлива.