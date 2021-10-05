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Экономика

Россия согласилась дать Кыргызстану дополнительное беспошлинное топливо

России и Кыргызстану удалось договориться о выделении дополнительных объемов беспошлинного топлива. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщил президент Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.

По его словам, еще в начале сентября была опасность остаться без таких поставок и начать покупать ГСМ на общих основаниях. Но министерства экономики и финансов и энергетики и промышленности сработали оперативно.

«Удалось увеличить индикативный баланс по бензину до 650 тысяч тонн и по дизельному топливу до 550 тысяч тонн. Этих объемов нам хватит до конца года. Теперь мы можем быть спокойны», — рассказал Канат Эшатов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/209330/
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