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Экономика

Экономика Кыргызстана восстановится к концу года, но риски остаются — АБР

Ожидается, что экономика Кыргызстана восстановится во второй половине 2021 года, но отрицательные последствия пандемии COVID-19, скорее всего, сохранятся. Об этом говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР).

Согласно отчету «Обновление обзора развития Азии — 2021», ежегодной главной экономической публикации АБР, рост экономики Кыргызстана прогнозируется на уровне 3,5 процента в 2021 году и 5 процентов в 2022 году. Это соответствует первоначальным прогнозам, сделанным ранее. Но при этом любые повторные волны пандемии или медленные темпы вакцинирования могут подорвать экономический рост страны. На сегодня границы открылись не в полном объеме, авиарейсы и дорожное движение возобновились не полностью, а доверие в деловых кругах остается низким.

«Учитывая благоприятные прогнозы торговых партнеров Кыргызстана, мы в АБР с осторожным оптимизмом смотрим на экономический рост при восстановлении сектора услуг, несмотря на то, что страна продолжает ощущать воздействие COVID-19. Мы по-прежнему полностью поддерживаем Кыргызстан в его усилиях по борьбе с пандемией и восстановлению устойчивого экономического роста», — сказала директор АБР по Кыргызстану Канокпан Лао-Арайя.

Евразийский банк развития ранее дал другой прогноз. По его данным, пик восстановления экономики ожидается в четвертом квартале 2021 года — первом квартале 2022-го. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/208054/
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