Экономика Кыргызстана начнет восстанавливаться в начале 2022 года

Пик восстановления экономики ожидается в четвертом квартале 2021 года — первом квартале 2022-го. Такой прогноз дает Евразийский банк развития.

При этом отмечается, что маловодье несет риски для экономической активности. Прогноз ЕАБР предполагает замедление роста цен в следующем году в условиях стабильности курса сома и ослабления временных факторов.

По оценкам ЕАБР, рост ВВП Кыргызстана в 2021-м составит 3,8 процента.

По сравнению с предыдущим прогнозом оценка понижена на 0,1 процента. В банке отмечают, что маловодье уже отразилось на показателях сельского хозяйства и несет дополнительные риски для энергосектора.

«Ключевыми предпосылками прогнозного сценария являются социально-политическая стабильность в стране (на конец осени запланированы выборы в парламент) и реализация производственного плана на руднике «Кумтор». Прогноз имеет высокую степень неопределенности. В основном это связано с отсутствием в открытых источниках отчетов «Кумтора» о результатах производственной деятельности со второго квартала этого года. Пока мы придерживаемся мнения, что в ближайшие два года предприятие будет следовать долгосрочному плану выпуска золота, опубликованному Centerra Gold в феврале 2021-го», — говорится в сообщении.