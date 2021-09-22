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Экономика

Цены на бензин в Кыргызстане стали выше, чем в России

По данным на 20 сентября, средняя стоимость бензина в Кыргызстане выше, чем в России. Такие данные приводит Госагентство антимонопольного регулирования.

Бензин марки Аи-92 в РФ стоит 53,9 сома, а в Кыргызстане на 3,6 сома дороже — 57,5 сома. Аи-95 на российских АЗС продают по 59,6 сома, а в КР — по 62 сома. Дешевле российского в Кыргызстане только дизельное топливо, которое сейчас стоит 51,7 сома. В РФ же средняя цена на солярку составляет 58,7 сома.

«В России применяется демпфирующий механизм, который помогает регулировать топливный рынок. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы. В обратном случае нефтекомпании перечисляют разницу в бюджет. Эксперты отмечают, что это помогает сдержать рост цен на внутреннем рынке», — рассказали в Госантимонополии.

Ранее Союз нефтетрейдеров предупреждал, что с сентября при формировании заказа на выгрузку бензина с российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) применяется вывозная таможенная пошлина в размере $19,3 за тонну. Уже тогда эксперты предупреждали о возможном росте цен на топливо.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/207944/
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