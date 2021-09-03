Бензин может подорожать почти на два сома. С сентября его ввозят с пошлиной

С сентября при формировании заказа на выгрузку бензина с российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) применяется вывозная таможенная пошлина в размере $19,3 за тонну. Об этом сообщает Союз нефтетрейдеров Кыргызстана.

В организации отмечают, что последние пять лет объемы топлива, выдаваемые российской стороной без взимания пошлины, не меняются, хотя спрос на энергоресурсы постоянно растет. В итоге это привело к тому, что уже в августе Кыргызстан выбрал весь объем беспошлинного бензина.

«Ранее мы обращались в Министерство энергетики и промышленности (МЭП КР) с просьбой увеличить объем нефтепродуктов в индикативном балансе. Министерство отправило запрос в минэнергетики России, но со стороны РФ получен отказ пересматривать объемы, ссылаясь на ограниченность ресурса на внутреннем рынке и возможном введении запрета на экспорт», — рассказали в Союзе нефтетрейдеров.

Из-за применения вывозной таможенной пошлины бензин может подорожать на 1,3-1,7 сома за литр топлива.

Нефтетрейдеры считают, что нужно срочно провести перераспределение ресурса за счет неиспользованных объемов в балансе по нефти (50 тысяч тонн) и по дизельному топливу (50 тысяч тонн) в пользу бензина. Эта мера позволила бы отечественным компаниям еще три месяца получать бензин без учета ставки вывозной таможенной пошлины.