Сырой и спорный. Бизнес просит снять новый Налоговый кодекс с обсуждения

Бизнес-сообщество просит продлить общественное обсуждение проекта новой редакции налогового кодекса или вообще снять этот документ с обсуждения для доработки. Об этом сообщили в Международном деловом совете.

В организации отмечают, что видят в законопроекте серьезные риски. В том числе они связаны с увеличением налогового бремени для ряда сфер деятельности, усилением полномочий Налоговой службы и другими факторами. Это может привести к подорожанию услуг интернета и связи, которые особенно важны в условиях пандемии и удаленной работы.

В Налоговом кодексе есть положительные моменты.

Это упрощенный механизм возмещения НДС для экспортеров, обязательное исполнение разъяснений Минэкономфина органами Налоговой службы по спорным вопросам налогового законодательства. Кроме того, прописаны механизм отмены спорных решений Налоговой службы, запрет на проведение некоторых видов проверок без документальных сведений, ограничение применения налоговых санкций и освобождение некоторых поставок от НДС (услуги по присоединению к техническим сетям, импорт воздушных судов отечественными авиакомпаниями), внедрение для потребителей механизма cashback (возврата суммы косвенных налогов), а также исправление некоторых пробелов и противоречий.

«В то же время мы увидели многочисленные риски, содержащиеся в этом документе. Если вкратце, он очень сырой, в нем много недоработок, несоответствий. К нам уже поступило около 120 страниц замечаний и предложений от наших членов, представителей бизнеса. В который раз мы убеждаемся, что, чем делать вот такие недоработанные реформы — «недореформы», лучше вообще ничего не делать. Потому что в новом Налоговом кодексе содержится больше рисков, чем преимуществ», — выразил мнение бизнеса глава МДС Аскар Сыдыков.

Бизнес-сообщество считает общественное обсуждение законопроекта слишком поспешным: уже до конца месяца его планируют направить в Жогорку Кенеш. Такой сырой документ нельзя ни в коем случае отправлять на рассмотрение парламента, это грозит серьезными последствиями.

«Мы сейчас об этом говорим, потому что вынуждены давать быструю первичную реакцию, так как есть риск поспешного продвижения и принятия этой редакции Налогового кодекса», — заключил глава бизнес-ассоциации.