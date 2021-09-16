Новая тарифная политика. Кому выгодно создавать условия для коррупционных схем

Проект среднесрочной тарифной политики вызвал бурные дискуссии в обществе, в частности, критике его подвергли бизнес-ассоциации. Документ обсуждают с весны. В него внесли правки, и сейчас ССТП проходит процесс согласования в администрации президента и аппарате кабинета министров. Министерство экономики и финансов уже выступило против этого проекта. Ведомство считает, что некоторые пункты необходимо пересмотреть.

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Отметим, что проектом ССТП предлагается оставить без изменений тарифы для населения, но значительно повысить их для промышленного сектора. Предусматривается повышение базовых тарифов для небытовых потребителей с 2,24 до 2,52 сома за киловатт-час, а также применять повышающий коэффициент 2 для отдельных категорий потребителей, что противоречит законодательству. Из-за чего стоимость вместо заявленных 2,52 составит 5,04 сома за киловатт-час.

Эксперты уверены, что подобное повышение тарифа не решит стратегические цели, то есть не снизит потребление электроэнергии и расход воды в период ОЗП, а также не обеспечит поступление существенного дополнительного дохода.

Экономический эксперт Азамат Акенеев считает, что документ также создаст условия для коррупции в энергосекторе. Своим мнением он поделился с 24.kg.

Камень преткновения

Ситуация с доступом к электроэнергии давно является одним из основных препятствий для ведения бизнеса в Кыргызстане. Есть примеры инвестиционных проектов, которые не были реализованы именно потому, что энергокомпании не смогли предоставить необходимые мощности инвесторам. Качество электроэнергии оставляет желать лучшего, нередки проблемы с напряжением, дело доходит и до аварийных отключений. До сих пор существует значительный уровень потерь и хищений.

Решит ли эти проблемы новая тарифная политика, предлагаемая Министерством энергетики и промышленности? Боюсь, что нет. Недаром она уже вызвала резкие нарекания со стороны бизнес-сообщества.

Главным камнем преткновения стало то, что для ряда отраслей предлагается установление ставки тарифа в размере свыше 5 сомов. Эта цифра является чрезмерно завышенной, ведь, по данным самого же Минэнерго, это выше, чем ставки для указанных категорий потребителей в других странах Центральной Азии.

Промышленность исчезнет

Таким образом, в одночасье мы из страны с самыми дешевыми тарифами для энергоемких отраслей в регионе превращаемся в страну с самыми дорогими ценами на электроэнергию. Конкурентоспособность наших предприятий будет значительно подорвана. При неблагоприятном сценарии такие сектора, как производство цемента, литейная промышленность и другие, могут вообще исчезнуть.

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Самое удивительное — это обоснование энергетиками ставки этого тарифа. По их мнению, 5 сомов — это себестоимость выработки электроэнергии на ТЭЦ Бишкека. Но почему для промышленности считается не средняя себестоимость электроэнергии по республике, которая составляет, по расчетам министерства, 2 сома 29 тыйынов за киловатт-час? Даже нынешние ставки, по которым платят промышленные предприятия, уже перекрывают этот показатель в Кыргызстане.

Проблема финансового дефицита энергосектора не в бизнесе, а в бытовых потребителях, которые платят по социальным тарифам.

Но складывается ощущение, что энергетики хотят все проблемы энергосектора возложить на остатки нашей промышленности, которая хоть как-то еще работает, окончательно ее похоронив.

Идеальная возможность для коррупции

Что не менее важно, установление дифференцированных тарифов для разных отраслей экономики создает условия для коррупционных схем энергокомпаниями.

Когда у вас есть возможность продавать один и тот же товар по ценам, различающимся в разы, вы получаете идеальную возможность для извлечения незаконных доходов и списания любых потерь.

Предприятия, которые не в состоянии платить по повышенным тарифам, чтобы избежать разорения, будут пытаться договориться с контролерами и инспекторами. Неизбежно появятся фирмы-посредники, которые будут покупать электроэнергию по одной цене и перепродавать по другой.

Хочется верить, что предлагаемый вариант тарифной политики не окончательный. Все мы, включая и бизнес, понимаем, что в условиях постоянной инфляции, когда все остальные цены растут, тарифы на электроэнергию не могут оставаться неизменными. Но повышение тарифов должно быть соразмерным, касаться всех категорий потребителей, не приводить к уничтожению остатков промышленности и не создавать дополнительных возможностей для коррупции.