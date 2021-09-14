Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа

Министерство экономики и финансов раскритиковало проект среднесрочной тарифной политики. Оно обратилось с письмом в Министерство энергетики и промышленности.

В ведомстве отмечают: рассмотрев постановление кабинета министров об утверждении среднесрочной тарифной политики на электроэнергию на 2021-2025 годы, пришли к выводу, что оно требует доработки.

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В проекте, напомним, предлагается повысить базовые тарифы для небытовых потребителей с 2,24 до 2,52 сома за киловатт-час, а также применять повышающий коэффициент 2 для отдельных категорий потребителей, что противоречит законодательству КР. Из-за чего стоимость вместо заявленных 2,52 составит 5,04 сома за киловатт-час.

В Министерстве экономики и финансов поясняют, что применение коэффициента на промышленный тариф приведет к повышению цен на производимую продукцию, что в свою очередь приведет к снижению уровня конкурентоспособности на рынке и создаст благоприятные условия для вхождения на рынок республики импортной продукции.

«Металлопрокат (арматура) и цемент используются для строительства социальных объектов (школы, детские сады, больницы), многоэтажек и частных домов. Применение повышающего коэффициента повлечет увеличение стоимости объектов строительства», — говорится в письме.

В ведомстве подчеркивают, что затраты на майнинг несоизмеримо меньше, чем затраты на производство готовой металлопродукции и цемента. «Субъекты майнинга не создают рабочие места, не участвуют в развитии местной инфраструктуры, не вносят свой вклад в развитие экспортного потенциала страны. В связи с чем считаем необходимым исключить указанные отрасли от применения коэффициента на промышленный тариф», — пишет министерство.

Из перечня также предлагается исключить алкогольную отрасль, так как есть риск увеличения теневого оборота, и пересмотреть пункт по религиозным организациям.

«По закону об электроэнергии тарифы должны отражать полную стоимость производства, передачи и распределения, включая затраты на техническое обслуживание, возмещение капитальных затрат, привлечение инвестиций и процентную ставку возврата, то есть тарифы на электроэнергию должны быть экономически обоснованными. Однако в предложенном варианте среднесрочной тарифной политики отсутствует информация об экономических обоснованиях по применению коэффициентов, что противоречит законодательству», — говорится в письме.

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Как отмечается, мультипликативный эффект повышения цен может привести к спаду объемов промышленного производства в республике. За январь — июнь 2021-го в Кыргызстане уже наблюдается спад промышленного производства на 10,9 процента.

«Учитывая, что в структуре потребления электроэнергии промышленность составляет всего 10,7 процента в году, считаем целесообразным применять самые умеренные темпы изменения тарифов для создания благоприятных условий для развития сектора», — поясняется в письме Минэкономфина.

Применение повышающих коэффициентов может привести к снижению промышленного производства и замедлению темпов роста экономики в целом. Министерство экономики и финансов

К тому же накладываются обязательства по налогам, в связи с чем возрастают совокупные выплаты по электроэнергии, которые однозначно приведут к возникновению внезапных экономических трудностей не только у производителей, но и у потребителей.