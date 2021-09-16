В ЕАЭС устраняют барьеры во взаимной торговле с третьими странами

Члены Совета Евразийской экономической комиссии договорились подписать соглашение о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Соглашение предусматривает четко выстроенный формат взаимодействия ЕАЭС с заинтересованными в торговых отношениях партнерами из третьих государств и интеграционных объединений. Этот формат предусматривает заключение отдельных соглашений для продукции, в отношении которой действуют технические регламенты союза.

В целях взаимного признания между государствами ЕАЭС и третьими странами результатов оценки соответствия взаимопоставляемой продукции должны быть обеспечены равнозначность процедур аккредитации органов по оценке соответствия, сопоставимость обязательных требований, а также признание только тех результатов оценки соответствия, которые получены уполномоченными на это органами.

«Соглашение позволит защитить внутренний рынок в условиях поступательного восстановления международной торговли. Ключевой аспект документа — сохранение баланса интересов при устранении торговых барьеров с учетом наращивания торгово-экономических отношений союза с ключевыми партнерами», — отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

Документ планируется подписать на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в Минске 14 октября 2021 года.