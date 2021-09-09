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Экономика

Новые тарифы на свет. Документ поступил в кабмин: почему промышленники против

Новая среднесрочная тарифная политика уже проходит процедуру согласования в кабинете министров. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Тарифы уже изучили министерства и ведомства и дали свои предложения. Отметим, что проектом среднесрочной тарифной политики (ССТП) предлагается оставить без изменений тарифы для населения, но значительно повысить их для промышленного сектора.

Проектом ССТП предусматривается повышение базовых тарифов для небытовых потребителей с 2,24 до 2,52 сома за киловатт-час, то есть на 12,5 процента.

Кроме того, предлагается применять повышающие коэффициенты 1,3 и 2 для отдельных категорий потребителей.

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При этом стоит отметить, что промышленные абоненты занимают всего 10,7 процента от общего числа потребителей электроэнергии. И подобное повышение тарифа для них не решит стратегические цели — снизить потребление электроэнергии и расход воды в период ОЗП, а также получить существенный дополнительный доход, так как для населения тарифы остаются на прежнем уровне.

В документе также предлагается выделить из категории «Промышленность» некоторые предприятия (металлургические, цементные заводы и другие). Это предприятия, которые выпускают готовую продукцию в виде товаров народного потребления.

Как подчеркивают эксперты, любое изменение тарифов для них скажется на себестоимости готовой продукции и может привести к ее удорожанию при реализации населению. Это в свою очередь приведет к удорожанию смежных товаров и услуг, в которых эта продукция используется. К примеру, рост цен на цемент приведет к повышению стоимости строящегося жилья и ремонтных работ. Мультипликативный эффект повышения цен может в свою очередь привести к спаду объемов промышленного производства в стране.

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В связи с этим 13 действующих металлургических заводов КР написали письмо президенту Садыру Жапарову с просьбой пересмотреть проект среднесрочной тарифной политики. Они обращают внимание на то, что после роста тарифа для литейных цехов заводы могут обанкротиться. Но в Министерстве энергетики и промышленности считают, что рост тарифов обоснованный.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/206587/
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