В ГНС считают преждевременной информацию по доступу к банковской тайне

В Государственной налоговой службе прокомментировали информацию о возможных изменениях в порядке взаимодействия органов налоговой службы и банковских учреждений. Об этом говорится в заявлении ГНС.

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Фискалы подчеркивают, что на сегодня работа экспертной рабочей группы по проекту нового налогового кодекса не завершена. Поэтому проект нормативного правового акта не выставлен на широкое обсуждение общественности и находится на стадии разработки.

«Считаем, что распространение любой информации на данную тему является преждевременным. Для общественного обсуждения будет вынесен лишь доработанный вариант нормативного правового акта с учетом вносимых предложений», — заключили в ГНС.

В ведомстве также отметили, что в состав экспертной рабочей группы, кроме госорганов, включены независимые эксперты, бизнес-сообщество, в том числе представители банковского сектора.

«Действующее налоговое законодательство уже предусматривает порядок взаимодействия органов налоговой службы и банковских учреждений путем обмена информацией и полноценно применяется органами налоговой службы при выполнении своих функций. Введение нового порядка взаимодействия, рассматриваемого в рамках указанного проекта, нацелено на улучшение путем установления конкретных механизмов и автоматизации процессов. Кроме того, согласно нормам статьи 54 Налогового кодекса, любые сведения о налогоплательщике, полученные органами налоговой службы, составляют тайну и строго охраняются законом», — говорится в сообщении.