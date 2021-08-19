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Экономика

Зачем лишние препоны? Акылбек Жапаров против пограничников между странами ЕАЭС

«Сегодня появляются пограничники между Кыргызстаном и Казахстаном, потом между Казахстаном и Россией...  Давайте уберем их», — заявил сегодня министр экономики и финансов Акылбек Жапаров на кыргызско-российском бизнес-форуме.

По его словам, ЕАЭС будет укрепляться и будет ключевым игроком в мировой экономике. Но для этого страны должны строго придерживаться устава и основополагающих принципов работы союза.

«Договорились о свободе передвижения товаров, давайте соблюдать. Принцип свободной торговли — или он есть, или его нет. И не нужно сюда втягивать пограничников и спецслужбы. Искать среди товаров нашего бизнеса наркотики или террористов», — высказался Акылбек Жапаров.

Он отметил, что в рамках ЕАЭС остается актуальным решение проблем продовольственной безопасности. Замглавы кабмина призвал стороны проводить согласованную политику импортозамещения, ведь на сегодня более 40 процентов внешней торговли ЕАЭС приходится на импорт.

«Это недопустимо. Обладая огромными сырьевыми ресурсами и потенциалом, союз должен стать главным экспортером продовольствия на мировом рынке. Ситуацию, связанную с пандемией, необходимо и можно использовать в рамках политики импортозамещения. Здесь хотел бы привести пример. Отрасль рыбоводства в Кыргызстане впервые с советских времен экспортирует всю продукцию в РФ и соседние государства. Активизировались швейная отрасль, производство текстиля и одежды, меда, фасоли, томатов. Считаю, что для повышения эффективности работы общего аграрного рынка целесообразно проведение единой аграрной стратегии стран ЕАЭС», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204445/
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